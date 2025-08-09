Allegri ostacola Conte: affare Napoli-Milan

Il Napoli continua a seguire un calciatore del Milan. I rossoneri non vorrebbero cederlo ma …

Proprio nel weekend delle amichevoli contro Leeds e Chelsea che avrebbe dovuto rappresentare una pausa per il mercato, il Milan ha definito una delle cessioni più munifiche della sua storia.

Sarà ancora una volta il Newcastle a rimpinguare le casse rossonere con i 42 milioni spesi per acquistare il cartellino di Malick Thiaw. Dopo aver rifiutato la proposta del Como, il difensore tedesco ha accettato il ricco ingaggio che gli hanno prospettato i Magpies. Vano il tentativo di Allegri di trattenerlo. Lo stesso tecnico rossonero avrà compreso che, a fronte di un’offerta simile, la dirigenza non poteva non avallare una cessione di entità tale da coprire la metà delle perdite scaturite dalla mancata partecipazione alla Champions.

Cessione di Thiaw che non sarà l’ultima per il Milan. Warren Bondo ha già accettato il prestito alla Cremonese e presto sarà seguito da Filippo Terracciano. Incerto anche il futuro in rossonero di Yunus Musah sul quale è tornato il Napoli, già vicino al centrocampista statunitense a Giugno.

Musah tra Milan e Napoli, Allegri non ha dubbi

Sembrava una trattativa rapida e destinata a concludersi positivamente quella che avrebbe portato il numero 80 rossonero a indossare la maglia del Napoli. Nelle intenzioni di Conte, che apprezza molto il giocatore, Musah avrebbe sostituto Anguissa. E’ stato proprio il ripensamento del mediano camerunense a bloccare i contatti tra Milan e Napoli che sono ripresi recentemente su insistenza dello stesso Conte, il quale vorrebbe un altro mediano per completare l’organico.

Il Milan non si è mosso dalla valutazione iniziale di 30 milioni. A cambiare, tuttavia, è stata la considerazione di Allegri nei confronti di Musah. Nel suo primo mese di lavoro, il centrocampista avrebbe convinto l’allenatore milanista al punto che, alla stregua di Thiaw, non vorrebbe privarsene nonostante l’affollamento nel reparto. Lo ha ribadito Luca Marchetti su Sky Sport 24. “Musah è sempre stato nella lista di Conte e quindi del Napoli – ha confermato il collega – Con gli azzurri potrebbe giocare in ogni ruolo del centrocampo, garantendo duttilità e fisicità. Anche Allegri però ha molta stima di lui …”

Come nel caso di Thiaw, attenzione a un club di Premier League. Il Nottingham Forest potrebbe offrire oltre 30 milioni per Musah ponendo il Milan di fronte alla scelta di trattenere o meno il giocatore a fronte di un’offerta irripetibile. Il Napoli, infatti, difficilmente arriverà a quella cifra che permetterebbe al Milan di incassare un’altra somma cospicua da reinvestire (in tutto o in parte) sul mercato.