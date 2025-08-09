Ha firmato, rinnovo ufficiale: sfuma un obiettivo del Milan

Un calciatore molto apprezzato dal club rossonero non approderà a Milano: ha appena siglato il prolungamento contrattuale.

Con l’ingaggio di Ardon Jashari il Milan ha completato il proprio centrocampo. Dopo aver precedentemente preso Samuele Ricci e Luka Modric, l’arrivo del nazionale svizzero ha sistemato il reparto.

Salvo sorprese, non dovrebbe arrivare un altro centrocampista. Potrebbe succedere solo se dovesse essere venduto Yunus Musah, oltre ai noti esuberi Yacine Adli e Ismael Bennacer. Il nazionale americano interessa soprattutto a Nottingham Forest e Napoli, se dovesse arrivare un’offerta da 27-28 milioni di euro la cessione non è da escludere.

Milan, addio Musah? Sfuma un possibile sostituto

Anche se Musah era stato dichiarato cedibile da Igli Tare in persona a giugno, in queste settimane sembra che stia convincendo Allegri a dargli un’occasione. Chiaramente, di fronte alla giusta offerta l’epilogo resterebbe quello auspicato dal Milan a inizio estate: la cessione.

Si è spesso parlato di chi eventualmente potrebbe rimpiazzare Musah a centrocampo e il nome ricorrente è stato quello di Javi Guerra. Tare aveva provato a comprarlo a giugno offrendo 20 milioni di euro al Valencia, che non ha accettato tale proposta. Ne servivano circa 25 più bonus per portarlo via dal club spagnolo, che nel frattempo ha lavorato per rinnovargli il contratto.

Missione compiuta per il Valencia, che stamattina ha ufficializzato la firma di Javi Guerra: il nuovo accordo prevede un prolungamento fino a giugno 2029 e, ovviamente, un aumento dello stipendio. Questo significa che il giocatore continuerà a vestire l’attuale maglia per almeno un’altra stagione, salvo offerte importanti nella sessione invernale del calciomercato.

Javi Guerra era stato vicino all’Atletico Madrid nell’estate 2024, poi era rimasto a Valencia e non gli sarebbe dispiaciuto mettersi alla prova in una realtà diversa. Ma è rimasto sempre aperto alla possibilità di rimanere dell’attuale squadra, alla quale è molto legato, con un contratto migliore del precedente. Alla fine, lui e il suo entourage hanno ottenuto ciò che volevano.

Sfumata l’ipotesi Javi Guerra, sarà interessante vedere chi eventualmente rimpiazzerà Musah al Milan. Ovviamente, Tare ha dei profili alternativi nella propria lista ed è pronto a farsi avanti se dovesse vendere l’americano. L’inizio della prossima settimana potrebbe essere importante per capire se il Nottingham Forest e il Napoli presenteranno delle offerte concrete.