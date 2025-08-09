Il Milan ci pensa per il 2026: colpo dalla Serie A, ha stupito Allegri

Un giocatore del campionato italiano potrebbe diventare un obiettivo, ma forse non per l’immediato: ecco la situazione.

Al Milan mancano un terzino destro e un attaccante per completare il calciomercato in entrata, è risaputo. Altri eventuali colpi dipenderanno dalle cessioni.

Ad esempio, in difesa se dovesse partire un centrale diventerebbe obbligatorio comprarne un altro. Negli ultimi giorni il Newcastle United è tornato alla carica per Malick Thiaw, dopo il fallito tentativo di un anno fa. La prima offerta da 30 milioni di euro è stata respinta, il club rossonero ha fissato a 40 milioni di euro il prezzo dell’ex Schalke 04, che a luglio era stato vicino al Como per 25 milioni di euro più bonus.

Il tedesco ha convinto Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe tenere, però un’offerta particolarmente ricca potrebbe cambiare lo scenario. Dipenderà dallo sforzo che il Newcastle United vorrà fare.

Milan, un nuovo difensore dal campionato italiano?

In caso di cessione di Thiaw, sarà interessante vedere chi verrà comprato come sostituto. Non è un segreto che il Milan abbia messo gli occhi da tempo su Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma. Il problema è che, nonostante le poche presenze in Serie A, il prezzo è già stato fissato a 35-40 milioni di euro. La società rossonera vorrà fare un investimento di questo tipo per un calciatore così inesperto?

Valutazione simile anche per un altro giovane italiano, Pietro Comuzzo della Fiorentina. Il Napoli aveva fatto un tentativo, però poi ha virato su Sam Beukema del Bologna e se l’è portato a casa. Non è facile assicurarsi il 20enne nato a San Daniele del Friuli, talento che l’allenatore Stefano Pioli vorrebbe tenere in maglia viola.

Un profilo meno costoso della Serie A è certamente Oumar Solet, che l’Udinese valuta almeno 25 milioni di euro. Il club friulano lo ha tesserato a parametro zero nel gennaio scorso e può fare una notevole plusvalenza vendendolo. L’ex Salisburgo ha smentito di aver chiesto la cessione, anche se gli piacerebbe mettersi alla prova in una realtà più ambiziosa di quella bianconera.

Vedremo se il Milan, in caso di cessione di Thiaw, si farà avanti. Se ciò non dovesse succedere, comunque Solet (in caso di permanenza a Udine) potrebbe restare un profilo monitorato in ottica 2026. Confermarsi su ottimi livelli in Serie A aiuterebbe il difensore francese a trovare una buona sistemazione, anche se tra un anno l’Udinese potrebbe chiedere 30-35 milioni.