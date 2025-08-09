Il Milan vende Thiaw e prende subito il sostituto: nome a sorpresa

I rossoneri salutano il tedesco, in direzione Newcastle come Tonali: quasi 40 milioni di incasso. Arriva subito il sostituto ed è un nome a sorpresa

Thiaw con le mani in testa
Il Milan vende Thiaw (ANSA) – MilanLive.it

Il Milan ha venduto anche Malick Thiaw. Dopo aver rinunciato a Reijnders e Theo Hernandez, ceduti rispettivamente per 55 e 25 milioni, Giorgio Furlani ha deciso di privare Massimiliano Allegri di un altro titolare: l’amministratore delegato ha accettato l’offerta da 35 milioni più bonus dal Newcastle per la cessione del difensore tedesco, così avrà la possibilità di mettere a bilancio una grande plusvalenza grazie a Paolo Maldini, che lo aveva preso per poco più di cinque milioni di euro. Sarà molto felice Gerry Cardinale e la proprietà tutta, dopo aver incassato tanti altri milioni da altre cessioni.

L’interesse del Newcastle per Thiaw arriva da lontano: anche un anno fa gli inglesi si erano fatti avanti per l’ex Schalke 04 con una buona offerta ma ritenuta bassa dal Milan. Che a giugno scorso aveva accettato 25 milioni dal Como: per fortuna, il giocatore ha detto no e ha evitato a Furlani un altro clamoroso errore. Ora l’offerta del Newcastle era irrinunciabile. Una cessione che però adesso costringe il Milan a tornare con forza sul mercato perché è necessario prendere un sostituto.

Un italiano per sostituire Thiaw, ma non è Leoni: colpo a sorpresa

Già prima della cessione di Thiaw era importante inserire un altro tassello nella batteria dei difensori, adesso è improvvisamente diventata una priorità. Sappiamo che il Milan gradisce e non poco il profilo di Giovanni Leoni del Parma, classe 2006, che è subito tornato in cima ai pensieri di Tare e Allegri per sostituire il tedesco. L’affare però è difficile perché i ducali chiedono fra i 30 e i 40 milioni per cedere il gioiellino. Ecco quindi che si fa avanti un’altra opzione.

Comuzzo durante una partita
Il Milan pensa a Comuzzo (ANSA) – MilanLive.it

Il Milan sta infatti valutando con grande attenzione l’idea di investire su Pietro Comuzzo, difensore italiano della Fiorentina che può liberarsi ad una cifra più bassa, intorno ai 20-25 milioni. A gennaio scorso era stato molto vicino al Napoli ma poi l’affare è saltato: è rimasto a Firenze e ha portato avanti una buona stagione. Le sue qualità sono molto interessanti e il Milan inserirebbe così in rosa un buon profilo e anche italiano. Vedremo se la società andrà fino in fondo a questa trattativa o se, invece, opterà per altre idee. Non è da escludere un assalto a Leoni così come non è da scartare l’idea che il Milan possa prendere un giocatore alla Athekame, quindi con costi molto bassi e quindi proveniente dall’estero. Una scommessa, insomma, in pieno stile RedBird.

