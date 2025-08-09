Niente Milan, raggiunge Theo in Arabia: l’annuncio ufficiale

Uno dei nomi accostati più volte al club rossonero giocherà nella Saudi Pro League: niente Italia nel suo futuro.



In questi giorni uno dei temi ricorrenti della cronaca sul calciomercato del Milan è la necessità di acquistare un nuovo centravanti. Si sa da tempo che c’è l’obiettivo di affiancare a Santiago Gimenez un’alternativa di ottimo livello, andando a creare una sana concorrenza in un ruolo fondamentale.

Ai rossoneri manca da tempo un bomber da almeno 20 gol stagionali, quindi uno che rappresenti una garanzia in termini realizzativi. Si spera che Gimenez dimostri di valere gli oltre 30 milioni di euro investiti nel gennaio scorso, però c’è anche il desiderio di assicurarsi un’alternativa che possa far stare tranquillo Massimiliano Allegri. Il Milan vuole attrezzarsi bene per tornare in Champions League e, magari, lottare anche per lo Scudetto.

Dai rumors sul Milan al passaggio in Saudi Pro League: giocherà con Theo Hernandez

Per diversi giorni è stato Dusan Vlahovic il nome forte per l’attacco del Milan, però ultimamente è diventato Rasmus Hojlund l’obiettivo numero 1. La trattativa è partita e si cerca di trovare un accordo con il Manchester United sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. I Red Devils valutano l’ex centravanti dell’Atalanta circa 40 milioni di euro.

Nelle scorse settimane anche altri nomi sono stati accostati al Milan, alcuni poco credibili. Tra questi Darwin Nunez, che nella giornata di oggi è stato ufficializzato come nuovo rinforzo dall’Al Hilal. Un’operazione da 53 milioni di euro più bonus che consente al Liverpool di realizzare un buon incasso per un attaccante che non ha mai del tutto convinto, rendendosi protagonista di alcuni errori sorprendenti in zona gol.

Nunez verrà allenato da Simone Inzaghi, che dopo l’ultima stagione ha lasciato l’Inter e si è trasferito in Arabia Saudita. In squadra c’è anche Theo Hernandez, che invece sta proseguendo la sua carriera nella Saudi Pro League dopo sei anni trascorsi al Milan. Altre vecchie conoscenze della Serie A nell’Al Hilal sono Joao Cancelo (ex Inter e Juventus) e Sergej Milinkovic-Savic (ex Lazio).

Il Milan non ha mai avuto chance di prendere Nunez, troppo alti i costi di cartellino e stipendio per il bilancio rossonero. Decisamente diverso l’impatto che può avere Hojlund, per il quale sono attesi aggiornamenti importanti nei prossimi giorni.