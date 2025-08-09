Offerto il grande bomber al Milan, l’annuncio scuote i tifosi rossoneri

Un annuncio di mercato ha colto di sorpresa i tifosi del Milan con un grande attaccante internazionale che è stato offerto ai rossoneri nelle scorse settimane.

Manca di fatto solamente un grande centravanti per completare il calciomercato del Milan a meno di cessioni eccellenti da qui al termine della sessione estiva di trattative.

Arrivato Ardon Jashari e vicino dall’essere ufficializzato anche Zachary Athekame, il Milan ora è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare Santiago Gimenez nel reparto offensivo dei rossoneri. Sono tanti i nomi che sono stati accostati al Milan in questi ultimi giorni con il club che sta valutando quale profilo sia il migliore sia dal punto di vista tecnico che economico. In queste ore è giunta una rivelazione che ha lasciato di sasso i tifosi con un grande attaccante che è stato proposto alla squadra.

Il grande attaccante offerto al Milan, colpo di scena

Attraverso il proprio canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su quella che è la situazione riguardante l’attaccante del Milan. L’esperto di calciomercato ha rivelato che ai rossoneri, all’inizio del mese di luglio, sarebbe stato offerto il cartellino di Darwin Nunez da parte del Liverpool.

Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione, commentando anche la situazione relativa a Rasmus Hojlund, nuovo obiettivo del club meneghino: “Nei giorni scorsi Hojlund aveva affermato di voler restare al Manchester United, ma questo accadeva prima che gli inglesi chiudessero per Benjamin Sesko. Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni. Per quello che riguarda Darwin Nunez, andrà all’Al Hilal per circa 53 milioni di euro. Era stato offerto al Milan all’inizio di luglio ma i rossoneri hanno scartato l’ipotesi per via dei costi troppo alti”.

Quello che appare certo è che nel mirino del Milan resta sempre anche Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo appare il preferito da parte di Massimiliano Allegri che lo ha avuto a disposizione durante la sua esperienza alla Juventus. Il classe 2000 appare pronto a salutare i bianconeri, ma i costi dell’operazione sono al momento troppo alti. Il giocatore guadagnerà in bianconero circa 12 milioni di euro di stipendio con il club che chiede 20 milioni per il suo cartellino.

La sensazione è che il Milan voglia attendere la fine della sessione di mercato estiva per cercare di trovare delle soluzioni economiche più vantaggiose. I club dovranno per forza di cose abbassare le proprie richieste per cedere i giocatori che non rientrano nei piani e potrebbero aprirsi delle possibilità anche in prestito.