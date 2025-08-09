Tare vuole chiudere lo scambio, dalla rivale un altro rinforzo per Allegri

Non c’è sosta per quello che riguarda il calciomercato del Milan con i rossoneri che hanno tutta l’intenzione di proseguire nel rinforzamento della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan da alcuni mesi, è al lavoro costantemente per trovare le giuste pedine da inserire nella rosa e guarda già al futuro pensando ad uno scambio che potrebbe migliorare ulteriormente la rosa.

L’arrivo di Jashari ha portato un tassello fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri che ora attende di accogliere Athekame per la fascia destra ed un nuovo attaccante centrale. Hojlund appare in vantaggio nella corsa per assicurarsi una maglia al centro del reparto avanzato rossonero ma non sono ancora da escludere altre piste con il club che guarderà molto all’aspetto economico dell’operazione.

Il Milan pronto a chiudere uno scambio: nuovo colpo di calciomercato

Da tempo, nel mirino del Milan c’è Lewis Ferguson. Il centrocampista del Bologna è uno dei migliori nel suo ruolo nel nostro campionato ed ha deciso di restare ancora in rossoblu per la stagione che sta per cominciare. Possibile però, che nell’estate del 2026 il calciatore possa decidere di cambiare aria per provare un ulteriore salto di qualità.

Lo scozzese, classe 1999, potrebbe rappresentare un obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione con i rossoneri pronti a proporre uno scambio al Bologna al fine di assicurarsi il cartellino del calciatore rossoblu. In Emilia, durante questa estate, è tornato Tommaso Pobega, con il mediano che è in prestito con obbligo di riscatto ai rossoblu che dovranno versare nelle casse altri 7 milioni di euro oltre al milione riconosciuto per il trasferimento a titolo temporaneo.

Sette milioni di euro che potrebbero essere scalati dalla trattativa per Lewis Ferguson che viene valutato dal Bologna circa 25 milioni di euro. Durante la stagione appena conclusa, che ha visto il Bologna vincere la Coppa Italia proprio ai danni del Milan, Ferguson è stato capace di reinventarsi passando dall’agire come trequartista ad un ruolo di mediano riuscendo a dare equilibrio alla squadra allenata da Vincenzo Italiano.

L’intenzione del Milan è quella di abbassare le richieste del Bologna proprio grazie all’inserimento di Pobega nell’affare. Non è poi da escludere che i due club possano chiudere altri affari da qui alla fine della sessione di mercato estiva considerati gli ottimi rapporti tra le parti. Non è un mistero che i rossoblu apprezzino molto Noah Okafor, ritenuto da Vincenzo Italiano il profilo perfetto per andare a sostituire Dan Ndoye, passato al Nottingham Forest per una somma intorno ai 44 milioni di euro.