Un gol che cambia il mercato del Milan: nuova strategia

Nell’amichevole contro il Leeds è arrivato un gol che rischia seriamente di cambiare il mercato dei rossoneri: nuova possibile strategia

La cessione di Malick Thiaw al Newcastle è cosa quasi fatta. Le due società hanno trovato un accordo per una cifra molto importante: siamo vicini ai 40 milioni fra parte fissa più bonus. Impossibile per Giorgio Furlani dire no, soprattutto dopo aver sborsato una cifra molto simile per l’acquisto di Ardon Jashari. Potrà così mettere a bilancio un’altra plusvalenza dopo quella per Reijnders, ma stavolta ancor più clamorosa grazie al lavoro di Paolo Maldini, che acquistò il difensore tedesco per circa 5 milioni.

La cessione dell’ex Schalke 04 però cambia un po’ i piani di Tare e della dirigenza: in attesa di sbloccare l’affare Athekame con lo Young Boys, c’era da inserire solo un attaccante per completare il quadro. Invece, adesso la priorità è sostituire Thiaw con un profilo importante (ma non è da escludere che si vada su un giocatore simil Athekame per età e costi). Per quanto riguarda l’attacco, dopo aver provato a prendere Vlahovic, ora l’obiettivo numero uno sembra essere Hojlund, ma intanto è rientrato Gimenez dalle vacanze e lo ha fatto come meglio non poteva.

Gimenez subito in gol, Allegri convinto? Come cambia il mercato

Il messicano si è allenato solo in questi pochi giorni con Allegri e con la squadra dopo gli impegni con la Nazionale nella Gold Cup finita ad inizio luglio. Su di lui c’erano un po’ di dubbi: preso a gennaio per oltre 30 milioni, si era parlato anche della possibilità di andar via in caso di offerta che permettesse al Milan di rientrare dall’investimento. Offerta che, almeno per adesso, non è arrivata, ma Gimenez ha tutta l’intenzione di convincere Allegri che può essere lui il titolare indiscusso.

Oggi il messicano è sceso in campo dal primo minuto nell’amichevole contro il Leeds a Dublino nonostante i pochi giorni di lavoro. Allegri vuole testarlo subito per avere maggior chiarezza possibile. Un’opportunità che, quando siamo a fine primo tempo, Gimenez ha saputo cogliere alla grande: il Milan è infatti in vantaggio di un gol proprio grazie ad una sua rete, da centravanti vero e animale dell’area di rigore, come è sempre stato. Dopo una bella azione a sinistra, Chukwueze cerca il cutback e trova proprio l’ex Feyenoord preciso e puntuale all’appuntamento col pallone e col gol. Un segnale inequivocabile ad Allegri: è proprio necessario comprare Hojlund? Una cosa è certa: al Milan un attaccante serve perché oltre a lui non ci sono altri centravanti, ma a questo punto è giusto pensare anche ad altri profili che possano fare da riserva.