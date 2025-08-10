Al Milan per 10,5 milioni: accordo trovato, visite mediche già programmate

Dopo la cessione di Thiaw, il Milan ha chiuso per un altro acquisto: visite mediche già programmate, è fatta

Un week-end di fuoco per il Milan in campo e sul mercato. I rossoneri, dopo l’amichevole di ieri a Dublino contro il Leeds, torneranno in campo anche oggi per affrontare il Chelsea, campione del mondo in carica. Ardon Jashari ha fatto il suo debutto e ha subito convinto tifosi e Allegri, che ha speso belle parole per lui nel post gara. La sua è stata un’ottima prestazione nonostante solo due allenamenti. Oggi contro i Blues potremmo vedere in campo anche Luka Modric, rimasto in panchina ieri.

Chi non ci sarà sicuramente è Malick Thiaw, pronto a viaggiare verso Newcastle per le visite mediche e la firma sul contratto: operazione da 40 milioni, cifra impossibile da rinunciare per Giorgio Furlani. Che mette così a segno una grande plusvalenza grazie a Paolo Maldini, che lo aveva acquistato per poco più di cinque milioni. Ora il Milan dovrà prendere per forza di cose un centrale importante perché il tedesco era un titolare: Leoni e Comuzzo i nomi più forti, ma occhio alle sorprese. Nel frattempo, Igli Tare ha chiuso un altro acquisto.

Il Milan chiude l’affare Athekame: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, siamo alle battute finali per il passaggio di Athekame al Milan. In totale, è un’operazione complessiva da 10,5 milioni con bonus compresi. L’accordo con lo Young Boys è ormai totale dopo che i rossoneri avevano incassato il sì del giocatore, che ha accettato la proposta di un contratto fino al 2030 ad un milione a stagione. L’arrivo in Italia è previsto per l’inizio della prossima settimana.

Dopo aver cercato Doué e Pubill, alla fine il Milan ha deciso di puntare su un profilo completamente diverso per caratteristiche ma anche per costi. Un’operazione in pieno stile RedBird: un ragazzo del 2004 che può soltanto veder crescere il proprio valore tecnico e quindi anche economico negli anni, così da poter registrare un’altra plusvalenza nelle prossime sessioni. Su questo si basa l’intero progetto tecnico della proprietà americana: priorità al bilancio, sempre e comunque. Athekame andrà quindi ad occupare il vuoto lasciato da Walker, non riscattato, e da Emerson Royal, ceduto al Flamengo per 9 milioni. Fino ad oggi, il Milan ha fatto una intera Pre Season senza un terzino destro di ruolo, adattando Tomori o utilizzando Saelemaekers come quinto o il giovane Magni come ieri col Leeds. Arriva quindi un altro svizzero dopo Jashari, e anche questo promette davvero molto bene.