Chiesa pronto a dire sì, colpo low cost: c’è già la data

Chiesa pronto a tornare in Serie A, a fine agosto il trasferimento si può concretizzare: tutti i dettagli di un colpo low cost

Un anno fa, allo scadere della sessione estiva di mercato, Federico Chiesa lasciò la Juventus per andare a sorpresa al Liverpool. Mai preso in considerazione da Thiago Motta per il suo progetto tecnico, l’esterno italiano si trasferì in Premier League per una cifra di poco superiore ai 10 milioni (aveva un solo altro anno di contratto coi bianconeri) e con la speranza di diventare un giocatore importante dei Reds.

Invece, ha giocato pochissimo e non ha minimamente contribuito alla vittoria del campionato da parte della squadra. In più occasioni si è parlato di un suo ritorno in Italia e in particolare a gennaio, col Milan fra le squadre interessate, ma alla fine è rimasto al Liverpool. La squadra di Arne Slot è stata finora straordinaria protagonista del mercato con acquisti di grande valore, sia tecnico ed economico, ai quali presto potrebbe unirsi anche Aleksander Isak. Per Chiesa quindi lo spazio è sempre meno e starebbe spingendo per un ritorno immediato in Serie A. Ma dove?

Chiesa torna in Serie A? I dettagli

Anche stavolta si è parlato di Milan, ma in quel ruolo i rossoneri sono abbastanza coperti. Una possibilità potrebbe nascere in caso di cessione di Samuel Chukwueze e quindi con l’esigenza di un altro esterno. Chiesa ha sempre speso parole di elogio nei confronti di Allegri col quale il rapporto è sempre stato ottimo ai tempi della Juventus, seppur non ci sia stata una valorizzazione tecnica (di lui così come di tanti altri giocatori bianconeri).

Tornerebbe volentieri a disposizione di Allegri ma ad oggi il Milan non ha fatto offerte. Ci sta pensando anche il Napoli di Antonio Conte, alla ricerca di un altro esterno d’attacco. Anche l’Inter lo sta prendendo in considerazione dopo che è fallito, almeno per adesso, l’affare Lookman. Ma la squadra che è stata più vicina a Chiesa è l’Atalanta, operazione poi saltata a grande sorpresa. Più defilata invece la Roma, al momento concentrata su altri obiettivi. Una cosa appare certa: Federico spinge per tornare in Italia e per giocarsi un posto in Nazionale con Gattuso in vista del Mondiale. E per farlo ha bisogno di giocare con continuità e magari di giocare nel nostro campionato. Un affare con qualsiasi squadra potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di agosto esattamente come un anno fa.