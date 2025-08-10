È pronto a lasciare il Milan: colpo da 20 milioni

Porte girevoli al Milan. Quella di Thiaw di certo non sarà l’ultima cessione dei rossoneri in questa sessione di mercato

Thiaw al Newcastle e De Winter in rossonero. Questa la doppia operazione che il Milan si appresta a finalizzare nelle prossime ore. Il difensore tedesco passa al Newcastle per 40 milioni di euro. Per poco più della metà, i rossoneri stanno acquistando Koni De Winter dal Genoa per sostituirlo.

La trattativa per il centrale belga è già alle battute finali. Questa l’indiscrezione riportata nelle scorse ore da Gianluca Di Marzio. Il Milan dovrebbe spendere 20 milioni più bonus per metterlo subito a disposizione di Allegri e superare la concorrenza dell’Inter, da tempo sul giocatore. De Winter è stato preferito a Leoni e Comuzzo, altri due nomi circolati con insistenza subito la conclusione della trattativa per Thiaw.

Il difensore tedesco non sarà l’ultimo a lasciare il Milan. A inizio settimana sarà definito il doppio prestito di Terracciano e Bondo con la Cremonese. Sono attese novità anche Yunus Musah che il Milan è disposto a far partire con un’offerta di 30 milioni, cifra alla quale può arrivare il Nottingham Forest, insidiato dal Napoli.

Altra cessione possibile al Milan, costa 20 milioni

I rossoneri si apprestano a formalizzare anche l’addio di Alvaro Morata. Il Como lo ha voluto fortemente al punto da indennizzare il Galatasaray per interrompere il prestito dal Milan, cui saranno destinati 10 milioni circa per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante acquistato un anno fa dall’Atletico Madrid. A proposito di Turchia, il Fenerabahce ha inserito uno dei calciatori rossoneri tra i possibili rinforzi per completare l’organico a disposizione di Mourinho.

Si tratta di Noah Okafor. Matteo Moretto ha confermato che ci sono stati contatti tra i due club. La richiesta del Milan si aggira sui 20 milioni per l’addio a titolo definitivo dell’esterno svizzero, rientrato dal prestito al Napoli. La trattativa non è ancora nel vivo. Il Milan non ha fretta. E’ stato un pre campionato positivo per Okafor con quattro gol segnati nelle amichevoli con Liverpool e Perth Glory. Non è da escludere, pertanto, una sua permanenza. In caso contrario, il Milan sarebbe costretto ad acquistare un sostituto, considerata l’assenza di alternative di ruolo a Leao a sinistra.

Sulla fascia opposta a quella occupata da Okafor, non potrebbe esserci più Samuel Chukwueze. Il nigeriano è un altro giocatore cedibile per il quale il Milan è disposto a valutare offerte. Una è arrivata dal Fulham che ha proposto un prestito con diritto di riscatto, formula non gradita ai rossoneri che vorrebbero inserire almeno un obbligo di acquisto a determinate condizioni.