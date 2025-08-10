Jashari-Inter, tutto vero: Ausilio svela il retroscena

Il centrocampista svizzero poteva essere un calciatore nerazzurro? Il direttore sportivo racconta qualche aneddoto.

La trattativa è durata oltre un mese, ma il Milan è riuscito ad assicurarsi Ardon Jashari e a completare il centrocampo. Dopo gli ingaggi di Samuele Ricci e Luka Modric, era lui l’obiettivo designato per rinforzare il reparto.

Un investimento complessivo da circa 34 milioni di euro più 4-5 di bonus. Alla fine, il Milan ha dovuto avvicinarsi ai 40 milioni di euro richiesti dal Club Brugge per portarsi a casa il nazionale svizzero, chiamato a dimostrare di valere la cifra spesa. Sicuramente ha delle pressioni addosso, però sembra avere anche il carattere per reggerle. Vedremo nel corso della stagione se la società rossonera avrà fatto bene a insistere così tanto per portarlo a Milano.

Jashari, parla Ausilio: gli aneddoti del ds dell’Inter

Jashari era finito nel mirino di società della Serie A nel recente passato. Cristiano Giuntoli aveva avviato contatti per portarlo alla Juventus, ma poi è stato licenziato e non se n’è fatto nulla. Anche l’Inter aveva pensato a lui, quando ancora era in Svizzera con la maglia del Lucerna.

Di Jashari ha parlato il direttore sportivo Piero Ausilio a La Gazzetta dello Sport, facendo anche riferimento al figlio Niccolò: “Quando Jashari è andato al Milan mi ha rimproverato. Mi ha detto: te l’ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare. E’ vero, me lo aveva segnalato, ma gli ho risposto: mica li possiamo prendere tutti noi quelli bravi“.

Jashari nel mercato estivo 2024 aveva lasciato il Lucerna per il Club Brugge per circa 6 milioni di euro. Più di una società avrà avuto dei rimpianti, guardando la grande stagione disputata dal centrocampista in Belgio. L’Inter è nella lista e non è l’unica, anche se sarà l’esperienza al Milan a dire se lo svizzero sarà all’altezza di palcoscenici carichi di pressioni e aspettative.

Il fatto che i rossoneri abbiano insistito così tanto per averlo testimonia che c’è stato uno studio approfondito delle sue caratteristiche e che non ci sono dubbi sul suo potenziale. Toccherà a Jashari dimostrare che l’investimento fatto dal Milan è giustificato, anche se oggi è normale pensare che il suo reale valore di mercato avrebbe dovuto essere un po’ più basso. Infatti, i rossoneri erano partiti da 30 milioni di euro e quella già sembrava una cifra congrua. Però trattare con il Club Brugge può rivelarsi complicato, lo abbiamo visto.