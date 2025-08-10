Valigie in mano, il Milan ne saluta sei: dicono addio ai rossoneri

Sei calciatori del Milan sono pronti a salutare la squadra in vista della prossima stagione con i rossoneri che devono fare cassa per finanziare gli ultimi colpi da aggiungere alla rosa di Allegri.

A circa tre settimane dalla chiusura del calciomercato il Milan è al lavoro per cercare di chiudere gli ultimi colpi da regalare a Massimiliano Allegri andando a completare l’organico per il 2025/2026.

Praticamente fatta per Zachary Athekame per la fascia destra, i rossoneri stanno pensando alla questione centravanti. Hojlund appare in cima ai desideri di Igli Tare che spera di strappare un prestito con diritto di riscatto ai Red Devils. L’ex Atalanta arriverebbe al Milan con il compito di giocarsi il posto con Santiago Gimenez per volere di Allegri che in rosa vuole due punte di livello internazionale. Il tutto dovrà essere finanziato dalla cessione di diversi calciatori che non rientrano nei piani del club, andando ad abbassare anche il monte ingaggi.

Via in sei, il Milan li ha messi alla porta

Yacine Adli, Ismael Bennacer, Warren Bondo, Filippo Terracciano, Noah Okafor e Samuel Chukwueze appaiono in lista di partenza in casa Milan. Tutti non sembrano essere centrali nel nuovo progetto di Massimiliano Allegri e si apprestano a salutare la squadra entro il termine della sessione di trattative estive.

Yacine Adli è stato aggregato al Milan Futuro con l’ex Bordeaux che è finito nel mirino di diversi club italiani. Dal Torino al Sassuolo, passando per il Pisa, in molti hanno chiesto informazioni sul giocatore classe 2000 che ha ricevuto anche alcune proposte dall’Arabia Saudita. Ismael Bennacer, non riscattato dal Marsiglia, è alla ricerca di un club dove proseguire la sua carriera ma non ci sono state ancora offerte concrete per l’ex Empoli.

Warren Bondo e Filippo Terracciano sono i calciatori che hanno già trovato una sistemazione. Entrambi passeranno alla Cremonese in prestito con il francese che tornerà a Milanello durante l’estate del 2026 mentre, per quello che riguarda l’ex Verona, ci sarà la possibilità di riscatto da parte dei grigiorossi, pronti a chiudere il colpo in caso di salvezza.

Discorso diverso per quello che riguarda Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Massimiliano Allegri ne ha apprezzato le qualità in occasione delle prime uscite in amichevole per la preparazione alla nuova stagione, in particolare per quello che riguarda lo svizzero. In caso in cui dovesse giungere una buona offerta però, i due potrebbero salutare. Okafor saluterà solo in caso di offerta a titolo definitivo con il Milan che non appare disposto a cederlo in prestito come accaduto col Napoli.