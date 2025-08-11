De Winter al Milan, accordo totale: cifre e dettagli dell’affare

Il club rossonero ha definito l’acquisto di un nuovo difensore centrale: ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La cessione di Malick Thiaw al Newcastle United porterà nelle casse del Milan circa 40 milioni di euro, bonus compresi. Una grande plusvalenza per il bilancio, considerando che nel calciomercato estivo 2022 il difensore tedesco venne pagato circa 9 milioni di euro.

Il club rossonero aveva venduto il giocatore già settimane fa al Como, che mise sul tavolo 25 milioni di euro più bonus, però fu lui a stoppare tutto: voleva una squadra qualificata alla prossima edizione della Champions League. Successivamente Thiaw aveva convinto Massimiliano Allegri e la dirigenza era arrivata anche a proporgli il rinnovo del contratto per farlo restare, però l’offerta del Newcastle United lo ha spinto a lasciare a Milano.

Milan, De Winter al posto di Thiaw: i dettagli

In un primo momento, per la sostituzione di Thiaw erano trapelati i nomi di Pietro Comuzzo della Fiorentina e di Giovanni Leoni del Parma. Ma entrambi i difensori italiani hanno il cartellino che costa almeno 30-35 milioni di euro, Igli Tare ha virato su un altro calciatore: Koni De Winter. Sarà lui a rimpiazzare l’ex Schalke 04.

Il direttore sportivo del Milan ha rapidamente trovato l’accordo contrattuale con il belga e successivamente anche quello con il Genoa. Il giornalista sportivo Matteo Moretto ha rivelato che è fatta per il trasferimento di De Winter in rossonero, l’intesa verbale tra i club è stata raggiunta su una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Secondo quanto risulta a Sky Sport, si tratterebbe di 20 milioni di euro fissi più 5 di bonus. Ultimi dettagli da definire prima delle visite mediche e delle firme.

La Juventus riceverà il 15% del ricavato, visto che De Winter al Genoa ha disputato oltre 40 partite da almeno 45 minuti. Se ne avesse disputate solo 20, la percentuale sarebbe stata del 25%. I bianconeri avevano ceduto il difensore al Grifone per 8 milioni di euro più 2 di bonus nel calciomercato estivo 2023.

Sarà interessante vedere se il difensore belga si rivelerà all’altezza del Milan. I tifosi del Milan sperano che rappresenti un upgrade rispetto a Thiaw. Solo il tempo darà le risposte. Sicuramente il suo arrivo ha avuto il via libera di Massimiliano Allegri, sempre coinvolto nelle operazioni di mercato in entrata.