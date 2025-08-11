Gimenez senza paura, il messaggio al Milan: “Non mi preoccupa”

Il centravanti messicano è carico per la nuova stagione: è sicuro che dimostrerà di valere i soldi investiti per il suo acquisto.

È stato il grande colpo dell’inverno per il Milan, però Santiago Gimenez non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo valore con la maglia rossonera. Arrivato un contesto di squadra non semplice, nelle prime partite aveva confermato il suo buon fiuto per il gol, salvo poi entrare in un periodo di digiuno interrotto solo dopo 9 partite a secco.

Comunque 6 gol e 3 assist in 19 presenze non sono un bottino da buttare via, considerando cosa è stato il Milan nella passata stagione. Senza dimenticare che c’è stato un momento in cui Sergio Conceicao non sembrava avere più grande fiducia in lui, questo lo ha un po’ demoralizzato probabilmente. Ma per la nuova stagione è molto carico e intende dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi.

Milan, arriva Hojlund? Risponde Gimenez

Anche se Gimenez è stato confermato, il Milan ha deciso comunque di prendere un altro attaccante. Con gli addii di Luka Jovic e Tammy Abraham, oltre alla cessione in prestito di Francesco Camarda, è necessario prendere un’alternativa al messicano.

Per settimane si è parlato di Dusan Vlahovic della Juventus, però non si sono verificate le condizioni per fare questa operazione. Sembrano esserci, invece, quelle per portare Rasmus Hojlund a Milano. La trattativa con il Manchester United procede in maniera costruttiva, ci sono buone chance di arrivare a un accordo totale a breve. Da convincere l’ex Atalanta, al quale non dispiacerebbe rimanere alla corte di Ruben Amorim per giocarsi le sue carte, nonostante l’acquisto di Benjamin Sesko. Tuttavia, i Red Devils gli hanno già fatto capire che deve partire.

Intervistato da Sky Sport, Gimenez ha spiegato di non essere preoccupato dell’arrivo di una nuova punta al Milan: “No, al contrario. Sarebbe una gioia e una soddisfazione. Più la rosa è ampia e competitiva, più si cresce. So che con Allegri gli attaccanti fanno molti goal, lavorerò per segnarne tanti“.

L’ex Feyenoord si sta impegnando per guadagnare la fiducia di Massimiliano Allegri. Nella prima amichevole estiva in cui ha giocato, quella contro il Leeds United, è andato a segno. Domenica c’è la partita di Coppa Italia contro il Bari e, se giocherà titolare, cercherà di farsi trovare pronto.