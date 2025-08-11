Ha chiesto la cessione: Milan, è un’opportunità unica

Dalla Germania un’occasione di mercato da cogliere al volo: è lui l’acquisto giusto per alzare il livello della difesa

L’acquisto di Koni De Winter è cosa fatta: nel giro di poche ore, dopo aver incassato oltre 40 milioni dal Newcastle per Malick Thiaw, Igli Tare ha deciso di sostituirlo con il difensore centrale del Genoa, reduce da anni a buoni livelli di rendimento. Non è un nome nuovo nei pressi di via Aldo Rossi: c’erano stati dei contatti anche a gennaio scorso in vista di una possibile partenza di Pavlovic verso la Turchia, ma poi non se n’è fatto nulla. Un segnale evidente che, nonostante l’arrivo del nuovo direttore sportivo, un filo diretto con il passato c’è sempre.

De Winter è un ottimo acquisto per 20 milioni, ma è chiaro che da solo non basta. E non solo per una semplice questione numerica (il Milan con lui ha solo quattro centrali puri in rosa) ma anche per caratteristiche: all’appello manca comunque un centrale che possa alzare il livello di qualità ma anche di attenzione e leadership. Servirebbe quindi un acquisto di questo tipo per far sì che la difesa possa migliorare davvero, e c’è un’occasione di mercato che sarebbe opportuno cogliere al volo.

Kim vuole lasciare il Bayern Monaco

Da Monaco di Baviera arrivano segnali di rottura fra Kim Min-jae e il Bayern Monaco. Il suo nome è stato fatto in ottica Milan in questi giorni ancora come sostituto di Thiaw, ma non c’è mai stata alcuna possibilità: Giorgio Furlani più di 20 milioni non li ha voluti spendere, da qui anche la decisione di mollare la presa su Giovanni Leoni e su Pietro Comuzzo, entrambi troppo costosi nonostante i quasi 200 milioni di incassi dalle cessioni.

Il sudcoreano però vuole lasciare il Bayern Monaco per avere un ruolo da protagonista, cosa che ad oggi Kompany non gli può garantire. Dalla Germania infatti fanno sapere che l’ex difensore del Napoli, acquistato dai bavaresi per oltre 50 milioni di clausola rescissoria, vuole andarsene. Il Milan può diventare una pista e un’opportunità, ma solo in caso di apertura a formule adatte e giuste come quella del prestito con diritto di riscatto e con un accordo sull’ingaggio più basso. Condizioni difficili da realizzare per una società che non sembra avere intenzione di spendere troppo da qui a fine mercato. Inoltre, è probabile che in casa rossonera non ci sia l’idea di acquistare un altro centrale oltre a De Winter.