Il Milan ci ha provato davvero, svelato il retroscena: “Troppo costoso”

I rossoneri avevano provato a prendere il giocatore prima di andare su De Winter, l’affare però è saltato perché ritenuto troppo costoso

Il Milan ha scelto Koni De Winter per sostituire Malick Thiaw. Operazione fatta e conclusa nel giro di pochissime ore: dopo aver venduto il difensore tedesco al Newcastle per 40 milioni (nelle prossime ore è attesa l’ufficialità), Tare si è subito attivato per la ricerca di un sostituto all’altezza. Tutti si aspettavano un assalto a Giovanni Leoni, considerato fin da giugno uno dei primi obiettivi per la difesa in casa di cessione; invece, Giorgio Furlani non ha concesso al direttore sportivo la possibilità di spendere cifre più alte dopo aver preso Ardon Jashari.

Il budget era quindi il solito: 20 milioni, non un euro di più, come sempre. A quella somma era impossibile convincere il Parma, che considera il classe 2006 un difensore forte per il presente e per il futuro e lo valuta 40 milioni. Il Milan, nonostante abbia incassato finora una cifra molto vicina ai 200 milioni, ha quindi cercato una soluzione meno costosa e ha quindi deciso di virare sul difensore belga del Genoa: affare totale da 20 milioni fra parte fissa e più bonus, perfettamente in linea con il classico budget per ogni cartellino.

L’affare è saltato perché troppo costoso: il retroscena

Il Milan ha pensato quindi a Leoni ma è molto probabile che, dopo la cessione di Thiaw, non ci abbia neppure mai provato, nonostante l’incasso da 40 milioni per il tedesco. Fin da subito, l’obiettivo era spendere il meno possibile e prendere un’opportunità di mercato. La scelta è ricaduta su De Winter, che non è un nome nuovo: già lo scorso gennaio i rossoneri ci avevano pensato, segnale evidente che col passato c’è comunque continuità nonostante l’arrivo di Tare (così come Ricci).

L’alternativa a Leoni di cui si è parlato tanto era Pietro Comuzzo della Fiorentina, altro nome molto gradito ai tifosi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan aveva fatto un tentativo per lui ma non è mai andato oltre perché l’affare è stato fin da subito ritenuto troppo costoso. Per lui, infatti, serviva una cifra superiore ai 30 milioni: troppo per i budget imposti dall’alto. Ecco quindi che è nata e subito conclusa la trattativa per De Winter, col quale c’era evidentemente già un accordo precedente o comunque un buon rapporto dai contatti di gennaio e degli scorsi mesi. Il Milan ha dato prova per l’ennesima volta che i paletti ci sono e si superano solo in casi eccezionali come per Gimenez e per Jashari, ma per entrambi è stato fatto un sacrificio solo dopo aver creato spazio nel bilancio con le cessioni.