Milan, addio da 5 milioni: ufficiale un’altra cessione

Il club rossonero ha finalizzato il trasferimento di un esubero a una squadra italiana: poco fa l’annuncio.

In questo periodo il Milan è molto attivo sul calciomercato, sta cercando di chiudere più operazioni tra entrate e uscite. Igli Tare vuole consegnare una squadra più completa possibile a Massimiliano Allegri in vista dell’inizio delle partite ufficiali, la prima sarà domenica 17 agosto contro il Bari in Coppa Italia.

Venduto Malick Thiaw al Newcastle United, il direttore sportivo rossonero ha trovato abbastanza rapidamente l’accordo con il Genoa per Koni De Winter. Affare da circa 20 milioni di euro. E sembra essere finalmente chiuso anche l’acquisto di Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys: intesa raggiunta a circa 10 milioni di euro.

Milan, è fatta per il trasferimento: ecco il comunicato

Tra le operazioni in uscita da finalizzare in questi giorni c’erano anche le cessioni di Filippo Terracciano e Warren Bondo alla Cremonese. Poco fa la neopromossa ha diramato un comunicato ufficiale riguardante uno dei due calciatori.

Nello specifico, ha annunciato l’arrivo di Terracciano con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il giornalista Matteo Moretto ha specificato che tra prestito oneroso e riscatto il Milan arriverebbe a incassare circa 5 milioni di euro. L’acquisto del cartellino da parte della Cremonese diventerà automatico in caso di salvezza in Serie A.

Per Terracciano l’occasione di giocare con continuità e di dimostrare il suo valore. A Milano ha avuto poche opportunità e la cessione è la cosa migliore per la sua carriera in questo momento. Era arrivato al Milan durante la sessione invernale del calciomercato a gennaio 2024. All’Hellas Verona andarono circa 4,5 milioni di euro, cifra alla quale aggiungere dei bonus. Con la maglia rossonera ha totalizzato 23 presenze.

Il 22enne laterale destro proverà a dare un contributo importante alla lotta salvezza della Cremonese. Lo farà assieme a Warren Bondo, che invece si trasferirà in grigiorosso con la formula del prestito secco. In queste ore i club sono allo scambio dei documenti e a breve ci sarà il comunicato ufficiale anche sul suo trasferimento.

Il centrocampista francese è approdato al Milan nella scorsa finestra invernale del calciomercato. Investimento da circa 10 milioni di euro. Anche nel suo caso poche occasioni, quindi un prestito a Cremona può aiutarlo a tirare fuori il suo potenziale.