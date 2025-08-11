Milan, un altro addio: ceduto in prestito in Serie B

I rossoneri hanno deciso di cedere un altro talento in Serie B come accaduto per Comotto: tutti i dettagli

Il Milan è, come al solito, una delle squadre più attive sul mercato. Ogni sessione è per i dirigenti rossoneri un’occasione per fare e disfare in base ad un solo principio: le opportunità. In un senso o nell’altro. Un’opportunità è stata l’offerta del Newcastle per Malick Thiaw: 40 milioni erano impossibili da rifiutare per Giorgio Furlani, che può registrare un’altra plusvalenza dopo quella per Reijnders e far felice RedBird. Si vive, insomma, alla giornata: tutte le operazioni hanno anche una priorità finanziaria oltre che tecnica.

Non a caso, il sostituto di Thiaw è Koni De Winter del Genoa, preso perché, fra le opzioni prese in considerazione, era quello che costava meno rispetto a Comuzzo o Leoni. Il difensore belga è comunque un ottimo giocatore, al quale però andrebbe affiancato un profilo di alto livello; invece, il reparto adesso conta sull’andamento irregolare di Tomori e Pavlovic, tutt’altro che garanzie. Fra le cessioni fatte finora, ci sono anche quelle di Camarda e Comotto, giovanissimi talenti del vivaio, passati rispettivamente a Lecce e Spezia. E adesso un altro prodotto del settore giovanile sta per essere ceduto in prestito.

Come Camarda e Comotto, un altro talento ceduto in prestito

Fra i giocatori aggregati al gruppo in questa Pre Season c’è anche Vittorio Magni, titolare nelle amichevoli contro Perth e contro il Leeds sabato scorso. Si tratta di uno dei migliori talenti del Milan Futuro, uno dei pochi ad aver avuto un buon livello di rendimento nel corso della disgraziata stagione scorsa. Allegri ha apprezzato le sue qualità, anche perché ha dovuto sopperire all’assenza di terzini per buona parte della preparazione.

Con l’arrivo di Estupinan, l’impiego di Bartesaghi ed Alex Jimenez e l’arrivo di Athekame, per Magni non c’è più spazio e quindi per lui il Milan ha pensato alla soluzione del prestito. Come riportato da Matteo Moretto, il giovanissimo terzino si trasferirà con la formula secca al Cesena, così potrà fare una importante esperienza in un campionato come quello di Serie B e crescere. Una soluzione molto simile a quella fatta con Comotto allo Spezia. Sicuramente sono strade utili per questi ragazzi che devono accumulare più minutaggio possibile anche in contesti come quello del campionato cadetto per crescere. Magni è dotato di grande talento e un anno in Serie D con il Milan Futuro non gli sarebbe servito a molto, e in prima squadra non avrebbe trovato spazio.