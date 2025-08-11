Rinnovo a sorpresa in casa Milan: “Contatti avviati”

I rossoneri hanno avviato i contatti in queste ore per un rinnovo di contratto a sorpresa: Tare lo vuole blindare, i dettagli

Il Milan è in un momento molto importante del mercato. Mancano pochissimi giorni al primo impegno ufficiale contro il Bari ai preliminari di Coppa Italia: una gara da dentro o fuori, ed è fondamentale iniziare bene di fronte ad un San Siro molto curioso di rivedere Massimiliano Allegri in panchina e la nuova squadra che sta prendendo forma. Dopo l’arrivo di Ardon Jashari, acquistato per 35 milioni, sono successe altre cose molto importanti: la cessione di Malick Thiaw per 40 milioni e l’immediata chiusura della trattativa per Koni De Winter con il Genoa per circa la metà dei soldi.

Un acquisto che sta facendo molto discutere i tifosi, che si aspettavano un investimento più grosso per un reparto che non dà alcun tipo di garanzia di rendimento. Giorgio Furlani, però, dopo il grosso investimento per Jashari, non dà il consenso per altri acquisti a quelle cifre: come al solito, oltre i 20 milioni non si va (come per Estupinan e per Ricci, per il quale la cifra è di poco superiore). Intanto, si portano avanti anche trattative per i rinnovi di contratto.

Il Milan vuole blindare Saelemaekers: trattativa iniziata

Il Milan ha deciso di cedere Malick Thiaw anche per una questione contrattuale. I rossoneri, infatti, hanno una nuova politica per quanto riguarda i rinnovi per evitare nuovi casi come Theo Hernandez e Maignan: a due anni dalla scadenza, si procede con le trattative, e in caso di rifiuti o di stalli allora il giocatore in questione verrà venduto. Questo è quello che succede con Thiaw e questo è quello che rischia di succedere ad ogni sessione di mercato.

Il difensore tedesco era in scadenza a giugno 2027 proprio come lo è il contratto di Alexis Saelemaekers, rientrato dal prestito alla Roma e bloccato da Allegri perché ritenuto elemento fondamentale e duttile. Come riportato da Daniele Longo, i rossoneri hanno già avviato i contatti per il rinnovo di contratto dell’esterno belga. Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito: la società vuole arrivare ad un accordo che soddisfi entrambe le parti, ed è fondamentale farlo prima del nuovo anno. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, con Saelemaekers che nel frattempo è concentrato sul campo e su come essere il più utile possibile ad Allegri. Lo abbiamo visto anche in questa Pre Season in più ruoli ed è soltanto un assaggio di cosa potrà essere nel corso della stagione.