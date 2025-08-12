Hojlund, una leggenda del Milan attacca: “Fai la valigia, non sei van Basten…”

Un grande ex rossonero ha reagito ad alcune indiscrezioni riguardanti l’attaccante rossonero: le sue parole sono pesanti.

Dopo aver esplorato la possibilità di prendere Dusan Vlahovic dalla Juventus, il Milan si è buttato a capofitto su Rasmus Hojlund del Manchester United. Non essendoci le condizioni giuste per assicurarsi il serbo, Igli Tare ha virato con decisione sull’ex Atalanta.

L’acquisto di Benjamin Sesko da parte dei Red Devils lo ha messo automaticamente ai margini del progetto di Ruben Amorim, che non vuole puntarci per la nuova stagione. La trattativa su formula e cifre dell’operazione è partita e i club sono abbastanza vicini a trovare una quadra sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il problema sembra essere quello di convincere il danese a trasferirsi a Milano, dato che vorrebbe giocarsi ancora le sue chance al Manchester United.

Milan, Hojlund ha dubbi? La frecciata di Sacchi

Sorprende un po’ che un calciatore messo alla porta dal suo attuale club e che ha la possibilità di giocare nel Milan abbia dei dubbi. Il Manchester United ha scelto Sesko come punta di diamante dell’attacco, senza dimenticare che è stato comprato anche Matheus Cunha e che c’è pure Joshua Zirkzee nel reparto. Dunque, per Hojlund le prospettive non sono rosee in caso di permanenza nella squadra di Amorim.

Al Milan, invece, si giocherebbe il posto con Santi Gimenez e avrebbe più chance di essere impiegato. Anche nell’ottica di continuare ad essere nel giro della nazionale danese è importante che abbia un certo minutaggio. Sulle sue tracce sembrano esserci pure Newcastle United, Borussia Dortmund e Lipsia.

Arrigo Sacchi in un intervento su La Gazzetta dello Sport si è così espresso in merito ai tentennamenti dell’ex Atalanta sul trasferimento a Milano: “Se preferisce fare panchina o tribuna a Old Trafford piuttosto che giocare titolare nel Milan, allora i dirigenti rossoneri lascino perdere questo attaccante e si concentrino su chi ha veramente voglia di indossare la maglia del Diavolo. Il Milan si deve amare, non può essere un ripiego“.

Sacchi, ex allenatore rossonero, ha espresso una posizione condivisa da tanti tifosi e ha aggiunto: “Non stiamo parlando di Van Basten, né di uno dei centravanti più forti d’Europa in questo momento. È un discreto giocatore, niente di più. Io non capisco la sua scelta. Se ti chiama il Milan, devi fare la valigia e metterti sul primo aereo diretto a Malpensa“.

Vedremo come andrà a finire la vicenda Hojlund, Tare spera di riuscire a convincerlo a trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri. Ha già avuto un’esperienza in Serie A con l’Atalanta, quindi conosce già il campionato italiano. Dopo due stagioni non facili al Manchester United, dovrebbe avere grande voglia di rilancio. Non rimane che attendere. Nelle prossime ore non mancheranno aggiornamenti su questa pista di mercato. Ovviamente, il Milan ha anche altri nomi per rinforzare l’attacco.