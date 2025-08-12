Tare non molla, il grande colpo è ancora possibile: trattativa viva

Non è ancora del tutto tramontata la trattativa con il giocatore: Tare è ancora convinto di potercela fare, i dettagli

La cessione di Malick Thiaw rischiava di complicare un po’ le cose in quest’ultima parte di mercato. Invece, il Milan si è fatto trovare pronto e, nel giro di poche ore, ha chiuso l’operazione col Genoa per Koni De Winter. Oggi il difensore sarà in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto: occuperà lui quindi lo slot lasciato libero dal difensore tedesco, passato al Newcastle per 40 milioni. I tifosi si aspettavano l’assalto a Giovanni Leoni, soprattutto dopo aver incassato quasi 200 milioni da questo mercato. Invece, come al solito Giorgio Furlani ha dato il via libera all’acquisto meno costoso. De Winter arriva per quella che è diventata a tutti gli effetti la cifra standard rossonera: 20 milioni (tra parte fissa e bonus). In quest’ultima parte di mercato, Igli Tare si concentrerà sull’acquisto dell’attaccante, ormai indispensabile: è rimasto solo Santiago Gimenez, fermo restando che per adesso Okafor non ha ricevuto ancora proposte concrete. E quell’attaccante potrebbe ancora essere Rasmus Hojlund, nonostante le difficoltà.

Hojlund-Milan, non è finita: Tare ci riprova

La situazione è molto chiara: il Milan ha in mano un accordo col Manchester United sulla base di un prestito oneroso (da circa 5 milioni) con il diritto di riscatto a 35-40 milioni. Il nodo è legato alla volontà del giocatore: come raccontato in questi giorni, l’ex Atalanta non è convinto di lasciare i Red Devils. Vorrebbe restare in Premier League e giocarsi le sue carte, nonostante l’arrivo di Benjamin Sesko che gli toglierà inevitabilmente spazio.

Non è ancora finita, però. Tare infatti, come scrive oggi il Corriere dello Sport, è rimasto a Londra per provarci fino alla fine: vuole convincere il giocatore ad accettare l’offerta e tornare in Serie A dopo due stagioni in Inghilterra. In rossonero avrebbe un ruolo più centrale e in un calcio come quello di Allegri può esaltare le sue caratteristiche. Insomma, la pista non è ancora del tutto tramontata: l’affare è possibile, il Milan sta provando a convincerlo, anche se l’atteggiamento di Hojlund non sta piacendo molto ai tifosi. “Se il Milan ti chiama, prendi il primo aereo per Malpensa senza pensarci” ha detto oggi Arrigo Sacchi. Invece il danese sembra avere altre idee. Non ci resta che attendere per capire quali saranno i prossimi sviluppi in merito. L’ottimismo non è ancora scemato del tutto.