In sede per firmare, il Milan non si ferma più: Allegri può esultare

Arriva oggi in sede per firmare, il Milan chiude così subito un acquisto dopo la cessione di Thiaw: esulta Allegri

Mancano pochissimi giorni al primo impegno ufficiale del Milan in questa stagione. In attesa dell’inizio del campionato, in programma il prossimo 23 agosto, i rossoneri dovranno giocare il preliminare di Coppa Italia a San Siro contro il Bari. Per chi aveva dubbi sull’entusiasmo dei tifosi, oggi la società ha fatto sapere che sono stati venduti già oltre 50mila tagliandi e che verrà aperto anche il terzo anello. Insomma, nonostante il periodo di vacanza, la contestazione e le tante scelte discutibili dei dirigenti, c’è grande voglia di Milan fra i tifosi.

Potrebbe far parte già del gruppo l’ultimo acquisto dei rossoneri: Koni De Winter è stato scelto da Tare e Furlani per sostituire Malick Thiaw. Nonostante un incasso da oltre 40 milioni dal difensore tedesco, la società ha scelto il profilo meno costoso: il difensore del Genoa arriva per 20 milioni fra parte fissa e bonus, una cifra in perfetto stile Furlani. Si tratta del sesto acquisto di questa campagna estiva dopo Ricci, Terracciano, Modric, Jashari ed Estupinan.

De Winter arriva oggi, tutti i dettagli

Oggi, martedì 12 agosto, inizierà l’avventura rossonera di De Winter. Il Milan e il Genoa hanno trovato l’accordo nel giro di pochissime ore: una trattativa lampo, segnale evidente che c’erano già dei contatti avviati in precedenza. Il nome del difensore belga infatti non è una novità assoluta per i rossoneri: ci avevano fatto già un pensierino lo scorso gennaio per sostituire l’eventuale partenza di Pavlovic in direzione Turchia, ma poi l’affare non si è fatto.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, De Winter sarà in città oggi stesso per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che, presumibilmente, lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni. Non ci sono ancora molti dettagli in merito all’accordo raggiunto col giocatore, sicuramente ne sapremo di più nelle prossime ore. Una cosa è certa: il Milan aggiunge un tassello importante alla propria retroguardia, che non si può però ritenere completa. Manca ancora il terzino destro, che sarà Athekame (anche lui in arrivo a breve), e magari anche un altro centrale, anche se la società non sembra intenzionata a comprare un altro difensore (soprattutto se non esce nessun altro). Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi, di certo De Winter è un profilo interessante che consente ad Allegri versatilità dal punto di vista tattico, con una possibile evoluzione anche da braccetto destro in una difesa a tre.