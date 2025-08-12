La telenovela Vlahovic è terminata, il centravanti ha scelto il suo futuro

L’attaccante serbo sembra aver preso una decisione: ecco cosa sta trapelando da Torino in queste ore.

Dusan Vlahovic è un giocatore di cui si parla da mesi, avendo un contratto in scadenza a giugno 2026 e non essendoci chance di rinnovo. La Juventus vuole venderlo e ha l’obiettivo di incassare circa 25 milioni di euro, però l’operazione si è rivelata più complicata del previsto.

L’enorme stipendio percepito dall’attaccante serbo nel suo ultimo anno di contratto è un grande ostacolo. L’accordo prevede il versamento di ben 12 milioni di euro netti nel suo conto corrente, cosa di cui il club bianconero si pente sicuramente. Solamente in Arabia Saudita potevano dargli una cifra simile, anzi superiore, ma lui non è interessato a giocare nella Saudi Pro League. In Europa, invece, nessuno intende garantirgli un ingaggio vicino a quello.

Calciomercato Juve, futuro Vlahovic: le ultime news

Spesso si è parlato del Milan, con Massimiliano Allegri molto contento dell’ipotesi di riabbracciarlo dopo averlo allenato a Torino. Ci sono stati dei contatti, però la società rossonera sembra aver accantonato questa pista di mercato. Al momento, non ci sono le condizioni adatte, pertanto Igli Tare sta trattando Rasmus Hojlund del Manchester United e spera di riportarlo in Italia dopo l’esperienza fatta all’Atalanta prima del passaggio in Inghilterra.

Vlahovic che fa? Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe comunicato un messaggio chiaro alla dirigenza bianconera: “Resto fino alla scadenza“. L’intenzione del giocatore sarebbe quella di rimanere alla Juventus fino al 30 giugno 2026, andandosene a parametro zero. Un modo per incassare i 12 milioni di euro netti di stipendio previsti dall’attuale contratto e poi salutare gratuitamente Torino.

Nonostante l’acquisto di Jonathan David e il probabile ritorno di Randal Kolo Muani, con annessa prospettiva di avere pochissimo spazio, l’ex Fiorentina sembra determinato a non cambiare aria prima della prossima estate. La Juventus gli ha detto chiaramente che non fa parte del progetto, però in questo momento è in atto un braccio di ferro tra lui e il club bianconero. Un danno per entrambe le parti.

Vlahovic rischia di non giocare e di perdere la nazionale, proprio nella stagione che culminerà nel Mondiale. La Juve vorrebbe liberarsi del suo pesante stipendio e incassare un minimo di 20 milioni di euro fissi per evitare una minusvalenza a bilancio. Vedremo se dopo Ferragosto cambierà qualcosa.