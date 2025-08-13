Addio Bennacer, svolta ad un passo: adesso l’affare si fa

Per la cessione dell’algerino sono ore molto importanti: è arrivata un’apertura da parte del giocatore che potrebbe mettere la parola fine alla vicenda

Siamo vivendo un momento chiave del calciomercato rossonero. La cessione di Malick Thiaw è stata inaspettata e rischiava di complicare i piani di Igli Tare, molto vicino al completamento del lavoro in largo anticipo. Invece, nel giro di poche ore il Milan ha preso il sostituto: Koni De Winter dal Genoa, 20 milioni di costo e prossimo all’ufficialità. Insieme a lui arriva anche Athekame, il nuovo terzino destro scelto dal direttore sportivo per sostituire Walker ed Emerson Royal: 10 milioni per lui e anche la corsia di destra di difesa è a posto.

Sono ore frementi anche per l’attacco: a quanto pare, in questi minuti Hojlund ha finalmente aperto al trasferimento al Milan, quella di oggi potrebbe essere già una giornata decisiva per il sì finale. Con il danese, il mercato dei rossoneri si può dire completo, a meno di un’altra uscita a sorpresa. E, a proposito di cessioni, da quel punto di vista c’è ancora del lavoro da fare: Okafor, Chukwueze e Musah sono ancora alla ricerca di una nuova sistemazione, così come Ismael Bennacer, ad oggi praticamente fuori rosa dopo il rientro dal Marsiglia.

Bennacer potrebbe lasciare il Milan a breve, i dettagli

A gennaio, Bennacer si era trasferito in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Riscatto che Mehdi Benatia, ex difensore di Udinese, Roma e Bayern Monaco e oggi direttore sportivo dell’OM, ha deciso di non esercitare. Eppure, il giocatore era ancora nei gradimenti di Roberto De Zerbi ma con una trattativa da rifare da zero; ad oggi, però, il Milan non ha dato aperture perché le formule e le cifre proposte dai francesi non hanno convinto Furlani e Tare.

L’offerta più importante è stata quella di 10 milioni per una cessione a titolo definitivo da parte dell’Al Itthiad. La pista araba, però, non ha convinto il giocatore, che avrebbe preferito tornare da De Zerbi al Marsiglia. La situazione adesso però si sta complicando: Benatia non ha fatto più tentativi concreti e il Milan vuole disfarsene per evitare un altro caso Origi, cioè un giocatore fuori rosa a libro paga (lo stesso vale per Adli, che si sta allenando col Milan Futuro). Come riportato dal giornalista Daniele Longo, nelle ultime ore si sono riaccese le sirene arabe per Bennacer, che a questo punto, senza più alternative, potrebbe prendere più in considerazione il trasferimento.