Apertura al trasferimento, Milan ad un passo dal bomber: si chiude a breve

I rossoneri sono adesso molto più vicini al colpo in attacco: c’è apertura totale al trasferimento, formula e cifre dell’affare

Il Milan è scatenato. De Winter è arrivato ieri in città per sostenere le visite mediche, in giornata è prevista la comunicazione ufficiale del suo acquisto per 20 milioni. A breve sarà il turno di Athekame: l’affare con lo Young Boys è concluso per 10 milioni, sarà lui il nuovo terzino destro per Massimiliano Allegri. A questo punto, all’appello mancherebbe soltanto un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez, sempre se non dovessero esserci altre uscite a sorpresa come quella di Thiaw al Newcastle per 40 milioni.

Per lungo tempo si è parlato di Dusan Vlahovic della Juventus, in scadenza fra un anno e in rottura totale con la società ma con uno stipendio irraggiungibile per i rossoneri. Ecco che Igli Tare ha scelto quindi di cambiare obiettivo ed è volato in direzione Manchester per trattare con lo United l’acquisto di Hojlund, l’ex centravanti dell’Atalanta acquistato dai Red Devils per 70 milioni due anni fa. Dopo una certa resistenza del giocatore al trasferimento, nelle ultime ore arrivano notizie incoraggianti: finalmente il danese ha dato apertura.

Hojlund si avvicina al Milan: apertura arrivata

Hojlund aveva dei dubbi in merito a questa trattativa. Non nei confronti del Milan, piuttosto per una grande volontà di restare al Manchester United e di provare a convincere Ruben Amorim, nonostante l’acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia. Gli inglesi però gli hanno fatto capire fin da subito che per lui non c’è spazio e che sarebbe stato meglio per tutti un passaggio al Milan. Non a caso, le due società hanno trovato l’accordo molto in fretta.

I rossoneri hanno in mano il sì del Manchester United per un prestito oneroso da 5-6 milioni più un diritto di riscatto fissato a 45 milioni. Una cifra altissima ma che il Milan può valutare se spendere o meno fra un anno a seconda del livello di prestazioni offerto dall’attaccante danese. Come riportato in questi minuti da Matteo Moretto, Hojlund si sta convincendo e sta aprendo alla possibilità di tornare in Italia per vestire la maglia rossonera. Nelle prossime ore, scrive il giornalista, sono previsti nuovi contatti per avanzare nella trattativa. Il Milan con Hojlund farebbe un acquisto da dieci in pagella: caratteristiche diverse da Gimenez e più adatte forse al calcio verticale di Allegri. Le sue corse in campo aperto, insieme a Leao, potrebbero essere un’arma micidiale soprattutto contro le big. Il danese però è molto abile anche nello stretto e a lottare coi difensori, e questo fa di lui un attaccante completo con potenzialità enormi.