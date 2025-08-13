Il destino di Donnarumma è segnato, scelta la sua prossima squadra: accordo fatto

Dopo la rottura col Psg, Gianluigi Donnarumma ha già scelto la sua nuova squadra: tutto pronto per il trasferimento

La storia si ripete, o quasi. Gianluigi Donnarumma, dopo una stagione da grande protagonista con il Psg, a sorpresa, è stato messo alla porta. Luis Enrique, alla vigilia della gara contro il Tottenham valida per la finale di Supercoppa Europea (in programma questa sera), ha spiegato le sue ragioni: ha detto in maniera molto chiara che è una scelta sua perché vuole un portiere con caratteristiche diverse, sottolineando però le grandi qualità dell’ex rossonero, decisivo per la vittoria della Champions e per tutti gli altri successi della squadra.

Il Psg infatti ha già preso Chevalier dal Lille, più idoneo al gioco di Luis Enrique, che chiede abilità coi piedi che Donnarumma non ha e non ha mai avuto. Ma è probabile che dietro a questa decisione ci sia pure una questione di contratto: è in scadenza a giugno 2026 e per il rinnovo non si è arrivati ad un accordo. Per evitare un nuovo caso Mbappé, la società ha deciso: o dentro o fuori. E a quanto pare si è scelta la seconda opzione.

Donnarumma ha scelto la sua nuova squadra

Lo stesso Donnarumma, nella serata di ieri, tramite i social ha ribadito la sua posizione: “Qualcuno ha deciso che doveva andare così“, e ha ringraziato i tifosi del Psg per il supporto di questi anni. Sembra una storia molto simile a quella del suo addio al Milan, ma in quel caso arrivò fino alla scadenza del contratto. Il Psg, invece, non gli ha permesso di farlo. Donnarumma deve trovare una nuova squadra quindi, altrimenti il rischio è che resti fuori per un anno intero poco prima del Mondiale.

E a quanto pare questa squadra l’ha trovata già. Secondo quanto riportato da l’Equipe, Donnarumma avrebbe già un accordo con il Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens hanno già acquistato per 30 milioni Trafford, ma questa è un’opportunità di mercato che il tecnico spagnolo, a quanto pare, non vuole lasciarsi sfuggire, anche perché Ederson sembra ad un passo dal Galatasaray. Abbiamo visto in questi anni come i grandi club siano sempre più attenti ad avere due portieri di livello e non più soltanto uno, ecco perché gli inglesi non vogliono lasciarselo sfuggire. Più defilate Chelsea e Manchester United. Zero chance per le italiane, almeno non adesso: l’Inter e la Juventus ci avrebbero fatto volentieri un pensiero a costo zero, ma così è complicato. Il suo stipendio è roba da Premier League.