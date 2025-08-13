Lascia il Milan e va all’estero, cessione gratis: firme in arrivo

La dirigenza rossonera sta per concludere un’altra operazione in uscita: intesa ormai definita, manca pochissimo per formalizzare tutto.

In questo periodo il Milan è molto attivo sul mercato e ha concretizzato più affari tra entrate e uscite. L’ultimo è l’acquisto di Koni De Winter dal Genoa, arrivato dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle United.

Ci sono ancora degli esuberi dei quali la società rossonera vorrebbe liberarsi al più presto. Ismael Bennacer, Yacine Adli, Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Divock Origi sono nella lista di Igli Tare. Non è facile piazzarli, le offerte arrivate finora non hanno soddisfatto il Milan e/o i diretti interessati. Se Musah e Chukwueze hanno comunque fatto parte del gruppo di Massimiliano Allegri nella pre-stagione, invece gli altri tre sono stati totalmente esclusi.

Cessioni Milan, è fatta per l’addio: i dettagli dell’affare

Nella lista di coloro destinati a lasciare il Milan c’è anche Marko Lazetic, rientrato in Italia dopo la stagione in prestito in Serbia al FK TSC Backa Topola (3 gol e 1 assist in 43 presenze). Il suo contratto scade a giugno 2026 e non c’è chance di vederlo rimanere in maglia rossonera.

Ad oggi, va detto che i circa 4,5 milioni di euro investiti per comprarlo dalla Stella Rossa nel mercato invernale 2022 non sono stati ben spesi. Il 21enne attaccante non è riuscito a dimostrare un grande potenziale nelle esperienze fatte da quando è legato al Milan. Ha giocato in prestito all’Altach e al Fortuna Sittard senza segnare o fare assist, poi in Serbia ha avuto tanto spazio e comunque i gol sono stati pochi. Vero che ha ancora davanti a sé tante stagioni per provare a sbocciare, però dovrà fare qualcosa di meglio rispetto a quanto visto finora.

La sua carriera dovrebbe continuare in Scozia, dato che sembra ormai fatta per il suo trasferimento all’Aberdeen. Il Milan ha concordato con il club scozzese un trasferimento a titolo gratuito, ma mantenendo una elevata percentuale (50%) della futura rivendita di Lazetic. Se il ragazzo saprà farsi valere e verrà ceduto a un discreto prezzo, il club rossonero potrà incassare qualcosa.

Vedremo se la Scottish Premiership si rivelerà un campionato adatto all’attaccante serbo. È un momento nel quale deve cercare di salire di livello. L’Aberdeen ha deciso di puntarci, poi il tempo darà ogni risposta. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci il viaggio di Lazetic in Scozia per visite mediche e firma.