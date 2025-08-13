Milan, ufficiale l’acquisto di De Winter: i costi e il numero di maglia

Il club rossonero ha diramato il comunicato inerente un nuovo colpo di mercato: ecco quanto costa.

Di fronte alla ricca offerta del Newcastle United il Milan ha concesso il via libera alla cessione di Malick Thiaw, ben felice di intraprendere un’esperienza in Premier League. Con i circa 40 milioni di euro (bonus compresi) previsti dall’operazione non mancavano le risorse per prendere un sostituto.

Dopo aver sondato profili come Pietro Comuzzo della Fiorentina e Giovanni Leoni del Parma, giudicati troppo costosi, la dirigenza rossonera è andata all’assalto di Koni De Winter. I buoni rapporti con il Genoa hanno favorito un rapido sviluppo della trattativa e in breve tempo si è arrivati a un accordo totale. Massimiliano Allegri è stato accontentato, ottenendo subito un sostituto di Thiaw.

Milan, quanto costa De Winter

Nella giornata di ieri De Winter è arrivato a Milano per svolgere le consuete visite mediche e per poi firmare il contratto. Poco fa il club ha diramato il consueto comunicato ufficiale inerente il suo acquisto:

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Koni De Winter dal Genoa CFC. Il difensore belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Indosserà la maglia numero 5“.

Per quanto riguarda l’investimento fatto dal Milan sul cartellino del difensore belga, si parla di circa 22-23 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ci sono fonti che indicano in 18 milioni la parte fissa e altre dicono 20, la verità la scopriremo quando verrà approvato il bilancio 2025/2026, quindi tra oltre un anno. In termini di stipendio, l’ex Juventus dovrebbe percepire circa 1,8 milioni di euro netti annui.

Da capire se il belga sarà l’ultimo colpo in difesa da parte del Milan. Nelle ultime ore sta trapelando l’ipotesi di metterne a segno un altro per consegnare a Massimiliano Allegri un reparto ancora più completo nell’ottica di utilizzare con continuità un modulo con tre difensori. Spesso nelle amichevoli estive ha adottato tale assetto e gli potrebbe fare comodo un sesto centrale.

Okoli del Leicester City è uno dei nomi nella lista, ma sembrano esserci anche Djimsiti dell’Atalanta e Flamingo del PSV Eindhoven. Chiaramente, pure altri sono valutati dalla dirigenza. Vedremo se alla fine ci sarà un nuovo acquisto nel ruolo o se non ci saranno variazioni.