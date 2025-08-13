Milan, un altro colpo in difesa: Tare lo riporta in Serie A

Nuova idea per un altro colpo in difesa dopo De Winter: Tare starebbe pensando di riportare il talento in Serie A. I dettagli

Nella serata di ieri, è arrivata l’ufficialità della cessione di Malick Thiaw al Newcastle. Il Milan, dopo aver incassato 55 milioni per Reijnders e 25 milioni per Theo Hernandez, porta a casa altri 40 milioni. Di questi, sono stati spesi la metà per acquistare il sostituto del difensore tedesco: è Koni De Winter, sbarcato ieri in città per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto, in giornata dovrebbe arrivare anche il comunicato da parte del club rossonero. In attesa di prossimi sviluppi in merito ad Athekame, il Milan ragiona sulla possibilità di prendere anche un altro difensore centrale.

Se Massimiliano Allegri vuole davvero portare avanti un sistema di gioco con tre difensori centrali, allora gli attuali quattro sono troppo pochi (anche se a questi si può aggiungere Bartesaghi, che ha le giuste caratteristiche per fare da braccetto a sinistra). Ecco perché, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, Igli Tare starebbe ragionando sulla possibilità di riportare in Italia un talento nostrano che ha giocato l’ultima stagione in Premier League ma che è retrocessione in Championship (la Serie B inglese).

Colpo dalla Premier League, un italiano in difesa per Allegri

Il Milan sta pensando all’acquisto di Caleb Okoli, difensore di proprietà del Leicester. Era di proprietà dell’Atalanta pochi anni fa: dopo un’ottima stagione in Serie A con la maglia Frosinone, dove era in prestito, gli inglesi hanno deciso di investire su di lui una cifra superiore ai 10 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Ora, dopo qualche anno in Inghilterra, potrebbe tornare di nuovo in Italia.

La procura di Okoli è la stessa di Samuele Ricci, quindi questo rende tutto più semplice. Nella scorsa stagione in Premier League ha accumulato 24 presenze e ha anche segnato un gol di testa contro il Brighton. Ha un contratto con le Foxes fino a giugno 2029, ma si può liberare facilmente per una cifra intorno ai dieci milioni. Classe 2001, sarebbe ben disposto a tornare in Italia e soprattutto a vestire la maglia del Milan. Le sue caratteristiche sono giuste per una difesa che dovrà adattarsi alle situazioni e agli avversari: può giocare senza problemi in una difesa a tre, sia come perno che come braccetto, o in una linea a quattro. Versatile e con ottima fisicità, non è sempre attento e puntuale ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Vedremo se i rossoneri decideranno di andare fino in fondo o se, invece, preferiranno altri investimenti.