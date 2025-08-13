Milan, non solo Jashari: 10 milioni per il nuovo colpo in Belgio

La società rossonera guarda di nuovo nella Jupiler Pro League per rinforzare la squadra di Allegri: ecco l’ultimo aggiornamento.

È servito oltre un mese, ma poi il Milan è riuscito ad assicurarsi Ardon Jashari. La trattativa è stata lunga e ha comportato un esborso complessivo di 38-39 milioni di euro, di cui 34 fissi e il resto di bonus.

Il nazionale svizzero ha voluto fortemente la maglia rossonera, ha rifiutato ogni altra possibile destinazione e anche questo ha fatto la differenza. Il Club Brugge se lo sarebbe anche tenuto per un’altra stagione, però poi ha accettato l’ultima offerta di Igli Tare. Ora sarà interessante vedere se l’ex talento del Lucerna dimostrerà di valere i soldi investiti per l’acquisto del suo cartellino.

Milan, occhi ancora nella Jupiler Pro League: le ultime news

Ovviamente, Jashari non è l’unico talento che il Milan ha visionato con attenzione nel campionato belga. La Jupiler Pro League offre spesso diversi prospetti molto interessanti e si tratta di individuare quelli giusti per il proprio progetto sportivo.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Santi Aouna di Footmercato.net, il Milan ha messo gli occhi anche su Mario Stroeykens. Si tratta di un trequartista belga classe 2004 che milita nell’Anderlecht e che ha il contratto in scadenza a giugno 2026, quindi potenzialmente potrebbe essere comprato pagando un prezzo non altissimo. Viene valutato circa 10 milioni di euro.

Nella scorsa stagione 5 gol e 7 assist in 39 partite per il giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, squadra alla quale il Milan ha venduto il difensore Jan-Carlo Simic nella scorsa finestra estiva del calciomercato. È anche la stessa dalla quale comprò Alexis Saelemaekers nel gennaio 2020. Vedremo se si svilupperà un nuovo trasferimento tra le due società.

Stroeykens è un trequartista, dunque agisce in un ruolo che finora non è previsto nei moduli che Massimiliano Allegri ha utilizzato nelle amichevoli estive. La sua scadenza contrattuale ravvicinata dà un’occasione ghiotta a tanti club. Il talento belga è stato accostato pure al Fenerbahce, che in Belgio ha già pescato Archie Brown durante quest’estate e lo ha soffiato proprio al Milan.