Calabria pronto a dire sì, destinazione a sorpresa: nuova squadra

Calabria è pronto a dire sì ad un’offerta che gli è arrivata in questi giorni: l’ex capitano del Milan farà una nuova avventura fuori dall’Italia

L’addio al Milan a gennaio è stato piuttosto doloroso. Davide Calabria ha vestito la maglia dei rossoneri fin da quando era soltanto un bambino di otto anni, fino a diventarne il capitano. Con un contratto in scadenza a giugno 2025, la società non gli ha mai proposto il rinnovo, lasciando andare via così un figlio del Milan che avrebbe sicuramente meritato di restare, soprattutto vista la situazione che si è creata coi terzini destri e con la società costretta a comprare Athekame dalla Svizzera per 10 milioni.

Calabria era uno dei pochi giocatori rimasti dall’ultimo Scudetto e dalla gestione Maldini-Massara: la dirigenza aveva quindi deciso che il suo tempo in rossonero era finito. Ha giocato sei mesi col Bologna e si è tolto la soddisfazione di vincere la Coppa Italia proprio in faccia al Milan: una piccola soddisfazione per lui anche contro Sergio Conceicao, che si era permesso di andare a muso duro di fronte a lui al termine della partita col Parma di fronte al mondo intero.

La nuova squadra di Calabria: l’ex Milan è pronto a dire sì

Al termine del prestito a giugno 2025, il Bologna ha deciso di non rinnovare il suo contratto. E forse lui stesso ha preferito aspettare altre offerte, magari fuori dalla Serie A. Ad oggi quindi è ancora svincolato: ha ricevuto delle proposte interessanti anche dalla Premier League, ma si è preso del tempo per valutare con calma tutte le possibilità. Possibilità che sembra essere arrivata in queste ore, con l’ex rossonero pronto a dire sì.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Calabria è pronto a dire sì al Panathinaikos. La società greca ha messo sul piatto un’offerta di tre anni di contratto per l’ex terzino rossonero, che sembra orientato ad accettare. Un’esperienza professionale e personale molto interessante che evidentemente lo ha convinto. A meno di sorpresa, quindi, sarà questa la sua nuova squadra: nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche l’ufficialità. Niente Serie A per lui: ha voluto un altro tipo di avventura ed è stato probabilmente accontentato. In bocca al lupo all’ex capitano rossonero, con il quale purtroppo è finita troppo male: avrebbe meritato di restare, anche con un ruolo da riserva, ma non c’erano le condizioni giuste.