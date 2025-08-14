Dal Barcellona al Milan, il colpo perfetto per Allegri: così la difesa è completa

La difesa del Milan è ancora incompleta dopo l’arrivo di De Winter: ecco l’occasione di mercato giusta per Allegri

Nella giornata di ieri, il Milan ha annunciato l’acquisto di Koni De Winter dal Genoa. Un affare da 20 milioni, la metà di quello che Furlani ha incassato per Malick Thiaw al Newcastle. Tutti si aspettavano un assalto a Giovanni Leoni, promettente difensore italiano del Parma, reduce da un’ottima prima stagione in Serie A, ma l’amministratore delegato non ha dato il consenso a spendere cifre più alte dopo che è stato già sforato il classico budget da 20 milioni per l’acquisto di Ardon Jashari.

Leoni è quindi andato al Liverpool per una cifra complessiva da 35 milioni: lascia così la Serie A uno dei migliori prospetti del nostro calcio. Il Milan con De Winter si sente al completo per quanto riguarda la batteria dei difensori, ma in realtà un altro acquisto servirebbe, soprattutto se Allegri vuole portare avanti un sistema che prevede la difesa a tre. Un elemento di altro livello, con più esperienza e con più attenzione, per poter fare un salto di qualità. E c’è un’occasione di mercato che i rossoneri dovrebbero cogliere al volo per completare davvero il reparto.

Un’occasione di mercato: il Barcellona vuole venderlo

Al Milan manca terribilmente un giocatore alla Simon Kjaer, uno di quelli, insomma, che alza il livello di tutti: sia per le qualità che per attenzione ed esperienza. Il danese fu fondamentale per la crescita dei rossoneri di Stefano Pioli, fino al raggiungimento di straordinari traguardi come lo Scudetto e la semifinale di Champions League, obiettivi ai quali i rossoneri di Furlani non si sono nemmeno mai più avvicinati.

Kjaer è stato un difensore importante per il Milan così come per la sua Danimarca, ed è in quel contesto che ha avuto modo di aiutare a crescere anche Andreas Christensen, difensore centrale in uscita dal Barcellona. I blaugrana vogliono farlo partire visto il suo contratto in scadenza a giugno dell’anno prossimo, quindi sono anche disposti a concordare cifre anche piuttosto basse. Christensen ha giocato per molti anni nel Chelsea e poi al Barcellona, è un elemento importante della Nazionale: è esattamente il profilo di cui avrebbe bisogno Allegri per completare al meglio il reparto di difesa, per il ruolo di perno centrale di difesa a tre (con De Winter a destra e Pavlovic a sinistra), o anche come centrale classico di una linea a quattro. Insomma, da una parte c’è la necessità di aggiungere questo tipo di difensore e dall’altra un’opportunità di mercato come poche: cosa aspettare?