Fischi e gol sbagliato, separazione inevitabile: colpo a sorpresa del Milan

Il giocatore è stato fischiato dai tifosi dopo un gol facile sbagliato: l’addio è inevitabile e il Milan annusa il grande colpo

Ci avviciniamo all’ultima parte di questo calciomercato e il Milan si può definire ad un buon punto del lavoro. La società ha rimediato subito alla cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni: al suo posto Koni De Winter dal Genoa per 20 milioni, ufficializzato nella giornata di ieri dopo una trattativa lampo (segnale evidente che c’erano già contatti precedenti). In attesa dell’arrivo di Athekame, previsto nella giornata di oggi, Igli Tare è ora al lavoro per dare a Massimiliano Allegri un attaccante.

Ad oggi, Santiago Gimenez è l’unico centravanti disponibile dopo gli addii di Jovic e di Abraham: c’è una trattativa seria e ben impostata col Manchester United per Rasmus Hojlund, che nelle ultime ore sembra aver dato apertura al trasferimento in rossonero dopo un po’ di titubanza. Il danese sembra il prescelto, ma attenzione alle sorprese perché il Milan è ancora alla finestra per Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. La situazione del serbo si sta complicando ulteriormente in questi giorni e chissà che verso la fine del mese non possa diventare una grande opportunità di mercato.

Vlahovic-Milan è ancora possibile? Un’opportunità di mercato

L’avanzamento nella trattativa fra il Milan e il Manchester United per Hojlund potrebbe essere anche un segnale da lanciare alla Juventus. I bianconeri devono disfarsene prima che sia troppo tardi, ma l’attaccante fa muro: vuole restare fino alla scadenza del contratto e intascarsi gli altri 12 milioni previsti dall’accordo firmato diversi anni fa. Uno stipendio clamoroso grazie ad una serie di clausole inserite al momento dell’acquisto dalla Fiorentina.

I rapporti fra Vlahovic e la Juventus sono sempre più complicati. E lo sono anche quelli coi tifosi, che si sono schierati dalla parte della società e quindi contro il giocatore. Una prova sono stati i fischi di ieri durante la classica partita di apertura di stagione contro la Next Gen che si è giocata allo Juventus Stadium di Torino. L’attaccante è sceso in campo, ha anche segnato un gol ma poi ne ha sbagliato uno incredibile a tu per tu col portiere. A quel punto sono piovuti tanti fischi per lui, che vive ormai da separato in casa. Insomma, così non si può andare avanti e in queste ultime due settimane sarà importante trovare una soluzione: il Milan resta alla finestra, consapevole che potrebbe strapparlo ai bianconeri per cifre irrisorie, ma poi il giocatore dovrà accettare un forte calo dell’ingaggio. Un doppio ostacolo tutt’altro che semplice.