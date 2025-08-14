Ha chiesto di essere ceduto al Milan: la trattativa entra nel vivo

Il giocatore vuole vestire la maglia rossonera e ha chiesto al suo agente di essere ceduto: la trattativa entra nel vivo

Fra tre giorni, il Milan farà il suo debutto ufficiale in questa nuova stagione. Appuntamento a San Siro per la partita contro il Bari valida per il preliminare di Coppa Italia, una gara che Massimiliano Allegri non ha intenzione di sottovalutare. Fin dalla conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore ha spinto molto sull’importanza di questa sfida: è da dentro o fuori, e il tecnico sa quanto è importante iniziare col piede giusto per indirizzare al meglio la stagione. Ci sarà Koni De Winter, e probabilmente avrà anche spazio: si sta già allenando con la squadra e, come accaduto con Jashari contro il Leeds, Allegri ha tutta l’intenzione di farlo debuttare subito.

Sarà a San Siro, presumibilmente in panchina, anche Athekame, che è appena arrivato a Milano: farà oggi le visite mediche e in giornata firmerà il contratto. Con questi ultimi due arrivi, la difesa del Milan si può considerare completa. O forse no? I rossoneri potrebbero aggiungere un altro centrale e si stanno guardando intorno. C’è un nome che potrebbe diventare concreto nelle prossime ore.

Okoli tifoso milanista: vuole i rossoneri

Negli ultimi giorni infatti è stato accostato ai rossoneri Caleb Okoli, ex difensore del Frosinone e Atalanta, passato al Leicester l’anno scorso per una cifra superiore ai 10 milioni. La sua stagione in Premier League è stata positiva, nonostante la retrocessione in Championship. Ha giocato molte partite e ha anche segnato un gol di testa contro il Brighton. Il ragazzo è finito quindi nel mirino di Tare e può diventare un’opportunità di mercato low-cost per completare il reparto.

Come scrive il giornalista Alessandro Jacobone, Okoli è da sempre un tifoso milanista e ha chiesto al suo agente di essere ceduto ai rossoneri. Questo è quindi un ulteriore elemento a favore della trattativa, ma non è semplice. Ad oggi il Milan si considera a posto per quanto riguarda la difesa, nonostante in rosa ci siano solo quattro centrali di ruolo più Bartesaghi adattato. Con una sola competizione da giocare, in effetti, ci può stare, ma il rischio è comunque alto se l’idea è di giocare con tre difensori. Vedremo cosa deciderà di fare il Milan, intanto la pista Okoli è calda ed è la più probabile in caso la società decida di andare fino in fondo e di completare al meglio il reparto.