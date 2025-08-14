Un’altra cessione in Premier League, il Milan pronto a dire sì: svolta improvvisa

Dopo Reijnders e Thiaw, il Milan potrebbe cedere un altro giocatore in Premier League: offerta arrivata e rossoneri pronti a dire sì

Il Milan ha chiuso la Pre Season con la partita di domenica scorsa contro il Chelsea. Fra pochi giorni, invece, il primo impegno ufficiale contro il Bari per il preliminare di Coppa Italia. Ci sarà Koni De Winter, il nuovo acquisto per la difesa che sostituire Malick Thiaw; e ci sarà anche Athekame, arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Sono previsti altri acquisti da qui alla fine del mercato: in particolare, è atteso l’arrivo dell’attaccante.

Che potrebbe essere Rasmus Hojlund dal Manchester United: la trattativa sta entrando nel vivo, col giocatore che ha dato una prima disponibilità al trasferimento. Fra le società c’è già un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto: 50 milioni la cifra totale dell’affare (in caso di riscatto). Prima di chiudere, però, per il Milan sono fondamentali anche le cessioni: l’arrivo del danese potrebbe essere velocizzata da un’uscita che starebbe prendendo corpo in queste ore.

Dal Milan alla Premier League, di nuovo: cessione a sorpresa

Abbiamo parlato di Pre Season e fra i migliori per rendimento c’è sicuramente Noah Okafor, miglior marcatore della squadra nelle varie amichevoli. Ottime prove contro Liverpool e Perth e ha fatto bene anche sabato contro contro il Leeds in posizione di esterno a sinistra al posto di Leao in un 4-2-3-1. Lo svizzero ha impressionato positivamente gli inglesi che, stando alle ultime indiscrezioni, starebbero pensando di presentare un’offerta al Milan.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Leeds ha mostrato interesse nei confronti di Okafor. Gli inglesi, appena promossi in Premier League, sono alla ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche, che sappia quindi giocare da prima punta ma anche da esterno. Gli ultimi sei mesi li ha trascorsi al Napoli con cui ha vinto anche lo Scudetto ma ha giocato pochissimo. Lavorare con Conte però gli è servito perché è rientrato a Milanello con tutt’altra condizione fisica rispetto a quando è partito da Milano a gennaio. E questo lo ha aiutato a mettersi in mostra durante questa pre season. Ad Okafor non dispiacerebbe restare, ma non rientra nel progetto di Allegri nonostante le ottime prestazioni. La cessione quindi resta la pista più probabile e il Leeds può diventare un’ottima opportunità (si è defilata l’opzione Bologna). La sua uscita potrebbe dare la spinta decisiva per l’arrivo di Hojlund.