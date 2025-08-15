Hojlund al Milan, un problema ostacola l’affare: c’è una soluzione

Non è detto che sarà l’ex Atalanta il prossimo attaccante rossonero: ecco gli ultimi aggiornamenti da Matteo Moretto.

Il Milan vuole regalarsi un nuovo centravanti prima della partita di campionato contro la Cremonese in programma nel prossimo weekend. Massimiliano Allegri potrà contare su Santiago Gimenez, però si aspetta un ulteriore innesto nel ruolo.

Non è un segreto che Igli Tare stia provando a riportare Rasmus Hojlund in Italia, dopo la positiva esperienza all’Atalanta che gli aveva permesso di coronare il sogno di trasferirsi nel Manchester United. Operazione da circa 74 milioni di euro più 10 di bonus. Due stagioni non facili per il danese a Old Trafford, ora i Red Devils hanno fatto un maxi investimento su Benjamin Sesko e hanno deciso di cederlo.

Calciomercato Milan, Hojlund: le ultime news da Moretto

Il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto, formula gradita al Milan. I club stanno trattando sulle cifre e non c’è ancora un accordo. Ma non è tutto.

Il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano ha spiegato la situazione: “Il Milan continua a lavorare su Hojlund, però non c’è ancora accordo con il calciatore. È vero che lui ha dato apertura ad ascoltare la proposta rossonera, ma ad oggi continua a chiedere un trasferimento a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto per lasciare il Manchester United. Il Milan capirà la settimana prossima se potrà arrivare a Hojlund oppure no, ci saranno nuovi dialoghi“.

La formula dell’operazione non convince Hojlund, quindi. Vuole la garanzia di non rientrare al Manchester United a fine stagione, anche perché questo significherebbe probabilmente dover cambiare squadra di nuovo. La presa di posizione di Hojlund complica un po’ le cose, anche se si potrebbe trovare una soluzione stabilendo un obbligo di riscatto che scatterebbe a specifiche condizioni, magari il numero di gol del danese.

Legare il riscatto alle sue prestazioni potrebbe essere la strada giusta per convincere l’ex Atalanta ad accettare il trasferimento al Milan senza avere la certezza di essere comprato dai rossoneri. Far dipendere da lui la permanenza a Milano potrebbe essere un’idea valida. Certamente se ne parlerà nel corso della trattativa.