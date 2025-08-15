Milan, cessione a titolo definitivo: ora si può fare

I rossoneri possono fare una importante cessione a titolo definitivo in questi ultimi giorni di mercato: i dettagli della trattativa

Nel giro di pochissimi giorni, il Milan ha concluso due trattative di mercato. La prima è quella che ha portato a Milanello il sostituto di Malick Thiaw, ceduto al Newcastle per 40 milioni: ne è bastata la metà per comprare Koni De Winter dal Genoa, mollando le piste Leoni e Comuzzo, decisamente più costose e fuori budget per Giorgio Furlani nonostante i quasi 200 milioni incassati in questa estate. Il belga si è già allenato a Milanello e presto sarà raggiungo da un altro svizzero dopo Ardon Jashari: è Athekame, preso dallo Young Boys per 10 milioni.

Ieri le visite mediche e la firma sul contratto, stamattina l’ufficialità. Adesso manca solo l’ultimo tassello per i piani di Tare: l’attaccante. Che, a quanto pare, potrebbe essere Hojlund, sempre più convinto ad accettare la destinazione rossonera dopo un momento di indecisione. Dopodiché, il Milan dovrà cedere, perché in rosa ci sono ancora troppi elementi che non rientrano nei piani di Allegri per il suo progetto tecnico. E fra questi c’è Noah Okafor, il miglior marcatore della Pre Season e autore di ottime prestazioni.

Okafor-Leeds, la situazione

Nella giornata di ieri, dall’Inghilterra sono arrivate indiscrezioni in merito ad un interesse da parte del Leeds per lo svizzero. Che ha giocato proprio contro la neopromossa inglese sabato scorso in amichevole a Dublino ed evidentemente è piaciuto e non poco. Ad oggi, però, come sottolinea Matteo Moretto, non c’è ancora una trattativa vera e propria fra le parti, ma solo colloqui verbali.

Una cos però è certa, sottolinea il giornalista: in questo momento, a pochi giorni dalla fine del mercato, il Leeds potrebbe prendere in considerazione anche l’acquisto a titolo definitivo. Di seguito, le parole di Moretto rilasciate sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Okafor nelle ultime ore è stato accostato al Leeds, ma oggi non ci risultano trattative reali e concrete tra le parti. È vero che il Leeds segue Okafor, è vero anche che il Leeds in questo momento potrebbe pensare ad un’operazione a titolo definitivo. Ora però sono solo parole, ne stanno discutendo a livello verbale, ma il Leeds non ha ancora fatto una mossa reale per iscritto. Ad oggi non c’è nulla di così concreto e avanzato, ma sicuramente il Leeds guarderà in casa Milan, direzione Okafor”.