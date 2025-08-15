Milan, ufficiale il nuovo acquisto: dovrà convincere i tifosi

Il club rossonero ha annunciato l’acquisto di un nuovo calciatore: ma non sarà l’ultimo colpo del mercato estivo.

Igli Tare sta cercando di completare la squadra di Massimiliano Allegri prima dell’inizio del campionato. Si può dire che è a buon punto. E prima di Milan-Bari di Coppa Italia in programma domenica manca sostanzialmente un innesto, al netto di altri eventuali che dipenderanno soprattutto dalle cessioni.

Manca un attaccante, anche se il direttore sportivo rossonero è fiducioso di poter trovare un accordo con Rasmus Hojlund e con il Manchester United prima di Milan-Cremonese di sabato 23 agosto, match della prima giornata della Serie A 2025/2026. L’arrivo di un nuovo centravanti andrebbe a completare un organico che potrebbe essere ulteriormente arricchito con un altro difensore centrale, dato che Allegri ha utilizzato spesso la difesa a tre.

Athekame al Milan: è ufficiale il trasferimento

Intanto, oggi la società rossonera ha ufficializzato l’ingaggio di un terzino destro: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Christopher Athekame dallo BSC Young Boys. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Indosserà la maglia numero 24“.

Athekame è costato circa 10 milioni di euro, bonus compresi, e l’accordo con lo Young Boys prevede anche una percentuale del 10% sul futuro prezzo di rivendita. Il terzino destro svizzero non era la prima scelta del Milan, che voleva Guéla Doué dello Strasburgo, che voleva circa 28-30 milioni di euro per venderlo.

Il prezzo eccessivo del franco-ivoriano ha spinto la società rossonera a trovare una soluzione meno costosa. Dopo aver valutato anche Marc Pubill, poi finito all’Atletico Madrid dall’Almeria, c’è stata la virata decisa su Athekame. Lo svizzero cercherà di fare del proprio meglio per convincere Allegri e una tifoseria un po’ scettica sul suo arrivo.

