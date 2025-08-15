Momento speciale a San Siro prima di Milan-Bari: appuntamento imperdibile

La società ha organizzato un momento speciale da vivere a San Siro (ma anche in tv) in occasione di Milan-Bari di Coppa Italia

Finalmente calcio. Mancano pochissimi giorni al primo impegno ufficiale del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Si scende in campo domenica alle ore 21:15 per la partita contro il Bari, valida per il preliminare di Coppa Italia che i rossoneri giocano in seguito all’ottavo posto dello scorso campionato. C’è grande curiosità da parte dei tifosi, che come al solito hanno risposto presente: oltre 50mila tagliandi venduti, con il club costretto ad aprire anche il terzo anello. Un dato incredibile considerando il periodo dell’anno e soprattutto il momento di contestazione.

Ma è la prova lampante che i tifosi rossoneri hanno voglia di un nuovo ciclo e di nuove emozioni. Alimentare questo andamento dovrà essere poi l’obiettivo della squadra e di Allegri, che prestazioni e risultati. L’allenatore, fra i più pagati di tutto il campionato, ha anche a disposizione un’ottima rosa per riuscire a farlo grazie al mercato condotto per la prima volta da Igli Tare, il direttore sportivo scelto dalla proprietà dopo la fine della sciagurata gestione dell’accoppiata Furlani-Moncada. Ad oggi, i nuovi acquisti sono sette, ma presto potrebbero diventare otto.

Milan-Bari, momento speciale per i nuovi acquisti: cosa succederà

De Winter è stato ufficializzato ieri, stamattina invece Athekame. Tare conta di chiudere l’acquisto di Hojlund entro la prima giornata di campionato contro la Cremonese del prossimo 23 agosto. In attesa del danese, gli ultimi due acquisti si aggiungono agli altri quattro: Ricci, Modric, Terracciano, Estupinan e Jashari.

Tutti saranno a San Siro per la gara contro il Bari di domenica, e lo stadio è pronto a dedicargli un momento speciale poco prima della gara. Prima della partita, infatti, è stato organizzato un momento speciale di presentazione dei nuovi arrivi. Intorno alle 20:55, tra la fine del riscaldamento e il fischio d’inizio della gara, gli acquisti scenderanno in campo per ricevere il benvenuto degli oltre 60mila tifosi presenti. Per chi non sarà allo stadio, l’evento sarà visibile anche in live sull’applicazione ufficiale del Milan e su Milan TV. Sarà un bel momento per dare inizio a questa nuova stagione e per dare il benvenuto ai nuovi. In particolar modo, sarà emozionante vedere il saluto dello stadio a Luka Modric, un grande campione che ha deciso di giocare gli ultimi anni della sua straordinaria carriera con la maglia che indossava da bambino. Un momento, insomma, imperdibile.