Siviglia in crisi, colpo Milan: clamorosa notizia dalla Spagna

Il club rossonero starebbe valutando un giocatore in forza alla squadra andalusa, in difficoltà per questioni finanziarie.

Chiuso l’acquisto di Zachary Athekame dallo Young Boys, ora il Milan vuole assicurarsi anche un attaccante. L’obiettivo principale è Rasmus Hojlund del Manchester United, la trattativa è in corso e si spera di chiuderla prima della prima partita di Serie A in programma sabato 23 agosto contro la Cremonese a San Siro.

Il centravanti sarà l’ultimo colpo del calciomercato estivo del Milan? Non è detto. In questi giorni si sta parlando della possibilità di comprare un altro difensore centrale, dato che Massimiliano Allegri ha utilizzato spesso la difesa a tre nelle amichevoli estive. Altri eventuali acquisti a centrocampo o in attacco dipenderanno dalle cessioni di Yunus Musah, Samuel Chukwueze o Noah Okafor, al netto di esuberi conclamati come Yacine Adli, Ismael Bennacer e Divock Origi.

Milan, nuovo esterno destro per Allegri?

Se Musah viene valutato 28-30 milioni di euro al Milan, per Chukwueze e Okafor ne basterebbero 22-24. Si possono imbastire anche operazioni in prestito con obbligo di riscatto, magari legato a condizioni non complicate.

Se dovessero partire entrambi o almeno uno dei due, sarebbe interessante vedere se il Milan interverrebbe sul mercato. Secondo quanto rivelato in Spagna da AS, alla dirigenza rossonera piace Dodi Lukebakio, 27enne esterno destro del Siviglia. Per ruolo prenderebbe il posto di Chukwueze, essendo un’ala di piede mancino che predilige agire sulla fascia destra.

Il Siviglia è un momento di difficoltà a livello finanziario e il rigido regolamento sul tetto salariale presente nella Liga gli sta impedendo di mettere in lista i nuovi acquisti. Considerati anche gli infortunati, il nuovo allenatore Matias Almeyda sembra destinato a presentarsi alla prima giornata della Liga con una rosa di giocatori molto limitata.

Lukebakio è uno dei calciatori che hanno mercato e il Milan lo starebbe valutando. Ma portarlo in Italia non è semplice, dato che il Siviglia lo valuta 45 milioni di euro, l’importo della clausola di risoluzione. Impossibile che il club rossonero faccia un investimento di questo tipo per l’esterno belga. Francamente, non ci sembra molto percorribile tale pista di mercato.

Anche se l’ex Hertha Berlino è un profilo gradito dalle parti di Casa Milan, difficilmente lo vedremo approdare alla corte di Massimiliano Allegri. Ci aveva provato l’Al Qadsiah (Arabia Saudita) nella scorsa finestra invernale del calciomercato, però poi l’affare non era andato in porto.