A Lecce sono già pazzi di Camarda: com’è andato il debutto ufficiale contro la Juve Stabia

Prestazione di ottimo livello di Camarda al debutto contro la Juve Stabia, com’è andata e cosa è successo

Fra le operazioni più importanti del Milan in questo mercato, c’è sicuramente la cessione di Francesco Camarda al Lecce. Dopo un anno di gestione terribile di uno dei talenti più interessanti di tutto il calcio italiano, finalmente la società ha preso una decisione saggia: mandarlo a giocare in prestito, con Corvino però che ha chiesto e ottenuto l’inserimento di un diritto di riscatto ma con contro riscatto. Insomma, se pure i pugliesi a fine stagione dovessero decidere di “acquistarlo”, il Milan continuerà ad averne sempre il controllo.

Inoltre, si è parlato di una serie di bonus e clausole inserite nell’affare che consentono al giocatore di trovare spazio e minuti, e questa è stata certamente un’ottima mossa. Per Camarda sarà quindi un anno molto importante: avrà modo di essere protagonista in una squadra che lotterà per non retrocedere. Dovrà quindi prendersi delle responsabilità ed essere decisivo, soprattutto se alla fine Krstovic dovesse andar via (ha chiesto la cessione e si sta cercando la soluzione migliore). Intanto, Camarda ha fatto ieri il suo debutto ufficiale.

Un assist e non solo, la partita di Camarda contro Abate

La Pre Season dell’attaccante di proprietà dei rossoneri è stata di ottimo livello. Gol e prestazioni nelle amichevoli giocate dalla squadra di Eusebio Di Francesco, che ha sempre speso belle parole nei suoi confronti. L’allenatore è pronto a dargli lo spazio necessario e a puntare su di lui, dovrà poi essere bravo Francesco a conquistarsela e ad approfittarne per maggiori garanzie.

Come detto, ieri ha fatto il debutto ufficiale contro la Juve Stabia (allenata da Ignazio Abate, suo allenatore nella Primavera del Milan) nella partita di Coppa Italia. I pugliesi hanno vinto due a zero, e in uno dei due gol c’è la sua firma: non con la rete ma con un assist, al 95′. Un assist importante per come Camarda se l’è costruito: su una palla lunga, è stato bravo a gestire il controllo col corpo e a vincere il duello fisico con gli avversari, dopodiché ha avuto un’ottima gestione della sfera trovando il varco giusto per servire l’accorrente Kaba. Un assaggio di quelle che sono le sue qualità: crescita fisica evidente, ottimo senso della posizione e discrete doti tecniche. Tutte qualità che può soltanto migliorare in questa stagione. Tra l’altro, a proposito di Coppa Italia: se il Milan domani dovesse battere il Bari, affronterà proprio il Lecce di Camarda agli ottavi.