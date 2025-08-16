Ecco il primo Milan di Allegri contro il Bari, due nuovi acquisti subito titolari

La formazione del Milan contro il Bari per la partita di Coppa Italia di domani: le probabili scelte di Allegri, due nuovi acquisti titolari

Ci siamo: il debutto ufficiale del Milan in questa stagione è sempre più vicino. Massimiliano Allegri tornerà a San Siro nella serata di domani per giocare la partita di Coppa Italia contro il Bari. Un match da dentro o fuori del quale ha parlato tanto il nuovo allenatore nella conferenza stampa di presentazione dello scorso 7 luglio. Lo sa bene, Max, quanto è importante iniziare col piede giusto, soprattutto dal punto di vista mentale. Il Milan ha fatto una buona Pre Season, e si è tolto anche la soddisfazione di vincere contro il Liverpool, ma si è visto in maniera palese che c’è ancora bisogno di tanto lavoro per migliorare.

Il Bari è di una categoria inferiore e ci auguriamo che non ci siano problemi di nessun tipo, ma le certezze nel calcio non esistono e bisogna stare attenti. C’è grande curiosità per quelle che saranno le scelte di Allegri per la formazione titolare. Andiamo quindi a vedere quale potrà essere l’undici che scenderà in campo domani: è probabile che vedremo almeno due nuovi acquisti dal dal primo minuto.

Milan-Bari, la probabile formazione rossonera

In queste Pre Season, il Milan ha utilizzato diversi sistemi di gioco. Per Allegri non è un problema: qualsiasi sia il modulo di partenza, l’idea è quella di un blocco difensivo basso per creare spazio in avanti da attaccare con Leao, Pulisic e gli altri corridori rossoneri. Abbiamo visto la difesa sia a quattro che a cinque nel corso della stessa gara a seconda delle fasi della partita: a cinque senza palla (con Saelemaekers o Musah nel ruolo di quinto di destra) e quattro con la palla. E domani potremmo vedere la stessa cosa col Bari.

Maignan sarà il titolare fra i pali: c’è stato il grosso rischio di non rivederlo più a San Siro, ma per fortuna il Chelsea non ha accontentato le richieste di Giorgio Furlani ed è rimasto. Potremmo vedere ancora Tomori nel ruolo di terzino destro con Gabbia e Pavlovic centrali (quindi De Winter fuori) e Pervis Estupinan a sinistra. Una difesa a quattro che diventa a cinque senza palla grazie a Saelemaekers, che dovrebbe partire nel ruolo di esterno a destra (che sia 4-3-3 o 4-4-2) con Pulisic dall’altra parte e Rafael Leao nel ruolo di centravanti. A centrocampo Loftus-Cheek – con il compito di supportare Leao -, Ricci in mezzo e Fofana dall’altro lato. Iniziale panchina quindi per Modric, Jashari e Athekame, ma troveranno sicuramente spazio nel corso del match.