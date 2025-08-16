Milan, chiusa un’altra cessione: oggi visite e firme

La società rossonera ha ormai definito un’altra partenza: nelle prossime ore visite e firma.

Siamo nella seconda metà di agosto e l’inizio del campionato si avvicina sempre di più. Per il Milan, che domenica sarà già in campo per un impegno ufficiale contro il Bari in Coppa Italia, è importante avere una squadra più completa possibile e liberarsi degli esuberi.

I calciatori che Igli Tare sta cercando di piazzare perché sono completamente fuori dal progetto sono Yacine Adli, Ismael Bennacer e Divock Origi. Poi ce ne sono altri che Massimiliano Allegri ha aggregato al gruppo nel corso dell’estate, ma che sono considerati cedibili: Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Se arriveranno delle offerte considerate congrue, partiranno. Dei tre, lo svizzero è quello che sembra aver convinto di più l’allenatore, però potrebbe partire lo stesso.

Milan, Lazetic cambia squadra: le ultime news

Nella lista dei giocatori che il Milan sta cercando di vendere non abbiamo inserito Marko Lazetic, perchè virtualmente non è più rossonero. Nelle ultime ore sono stati raggiunti tutti gli accordi necessari per il suo trasferimento.

L’attaccante serbo proseguirà la sua carriera in Scozia con la maglia dell’Aberdeen, che se lo assicura a titolo gratuito e garantirà al Milan il 50% del prezzo della futura rivendita. Un tipo di operazione che la società rossonera ha fatto già in altre occasioni. Vedremo se Lazetic esploderà nella Scottish Premiership.

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha rivelato che oggi il giocatore sarà in Scozia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all’Aberdeen.