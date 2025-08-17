Arriva la goccia che fa traboccare il vaso, si scatena la bufera in casa Milan

La prestazione di Reijnders al debutto contro il Manchester City fa discutere di nuovo i tifosi, amareggiati per la sua cessione

L’estate del Milan è iniziata come peggio non si poteva. Dopo una stagione terribile, che ha sancito il fallimento definitivo della gestione sportiva targata Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, per ovviare ai mancati introiti della Champions League, la società ha deciso di vendere Tijjani Reijnders, il miglior giocatore della rosa insieme a Christian Pulisic per rendimento nelle ultime stagioni. Una cessione che ha fatto davvero parecchio discutere: non soltanto per il valore dell’olandese in sé, che è riuscito ad emergere anche in un contesto tatticamente e tecnicamente disastroso, ma anche per l’operazione di mercato che non ha convinto nessuno.

Per un centrocampista da oltre dieci gol in stagione, il Milan si è accontentato di una parte di fissa di 55 milioni più una serie di bonus che potrebbero far arrivare la cifra ad oltre 70 milioni. Stiamo parlando di tantissimi soldi, è verissimo, ma coi prezzi del mercato di oggi, assolutamente senza logica né senso, e soprattutto con l’urgenza del Manchester City di acquistare Reijnders prima del Mondiale per Club, si poteva fare meglio. Molto meglio.

Reijnders incanta col Manchester City al debutto, tifosi furiosi

L’argomento Reijnders è stato accantonato per un po’ perché poi il Milan ha lavorato bene in entrata con gli acquisti a centrocampo di Modric, di Ricci e di Jashari: tre colpi importanti per un reparto che adesso è strutturato meglio per qualità e per caratteristiche rispetto agli anni passati (non a caso adesso c’è un direttore sportivo in più). Nelle ultime ore, però, la questione che riguarda l’olandese è tornata virale sui social: tutta “colpa” del clamoroso debutto di Reijnders in Premier League.

L’olandese ha giocato la sua prima partita nel campionato inglese nella giornata di ieri in Wolverhampton-Manchester City, e chi si aspettava delle difficoltà si sbagliava di grossissimo: nel giro di soli quaranta minuti, la squadra di Pep Guardiola era in vantaggio di due gol e ognuno di questi porta la firma di Reijnders. Nel primo, la rete è di Haaland ma la giocata dell’olandese ad inizio azione è semplicemente spaziale: dribbling nello stretto, scucchiaiata per Bernardo Silva e poi tap-in facile del norvegese. Dopo pochi minuti, ecco anche il gol: transizione fortissima del City su palla recuperata, Bobb serve sulla corsa l’ex AZ Alkmaar che si sinistro batte il portiere avversario. E via di tweet e post da parte dei tifosi del City che, come durante il Mondiale per Club, non si spiegano come abbiano fatto a comprarlo per “soli” 55 milioni. A questi sono poi seguiti anche i commenti dei tifosi milanisti, dispiaciuti e amareggiati per aver visto andar via uno dei migliori centrocampisti al mondo. Che il Milan non ha nemmeno provato a trattenere, così come Thiaw: perché il bilancio viene prima di tutto.