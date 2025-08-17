Davide Calabria riparte dall’estero: l’annuncio dell’ex Milan

L’ex capitano rossonero è pronto per iniziare la nuova esperienza professionale: giocherà all’estero, ecco le sue parole.

Dopo tante settimane nelle quali sono trapelate diverse indiscrezioni, finalmente Davide Calabria ha trovato una sistemazione per proseguire la sua carriera. Era sembrato strano il fatto che continuasse a rimanere senza squadra, dopo le esperienze avute con il Milan e con il Bologna.

Scaduto il suo contratto con il club rossonero nel giugno scorso, ci si aspettava che avrebbe trovato abbastanza rapidamente un nuovo progetto sportivo. In particolare, era normale attendersi che avrebbe firmato per un’altra squadra della Serie A. Un terzino della sua esperienza avrebbe fatto comodo a diversi allenatori. Ma così non è stato, il giocatore ripartirà dalla Grecia.

Calciomercato, Davide Calabria in Grecia: i dettagli

Calabria ha trovato un accordo con il Panathinaikos: contratto triennale. È arrivato ieri sera ad Atene, pronto per svolgere le visite mediche e per firmare.

L’ex Milan ha parlato ai microfoni di Gazzetta.gr per spiegare le sue emozioni e le sue motivazioni in merito alla nuova avventura: “Sono molto felice di essere qui e ringrazio il Panathinaikos per aver dimostrato di volermi. Per questo ho scelto di venire qui e voglio ripagare la fiducia sul campo, portando la mia esperienza alla squadra. Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dall’Italia. Mi sono preparato e sono pronto per tornare a lottare per vincere trofei“.

Calabria ha valutato diverse opzioni, ma voleva un progetto dall’estero e ha scelto quello che lo convinceva maggiormente. Si era parlato anche di campionati più prestigiosi come Premier League, Liga e Ligue 1, però alla fine ha scelto la Super League greca. Vedremo come se la caverà. L’importante è raggiungere subito un’ottima condizione fisica e inserirsi bene nel gruppo. Ha sicuramente il potenziale per imporsi a buoni livelli con la maglia del Panathinaikos, una delle squadre più importanti in Grecia.

In uno dei derby di Atene sfiderà Luka Jovic, che ha lasciato il Milan a parametro zero per firmare con l’AEK. Sarà piacevole per i due ritrovarsi da avversari in un campionato diverso.