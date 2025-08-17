Milan-Bari, in 70mila a San Siro: biglietti ancora disponibili, i dettagli

Clamorosa possibilità di sold-out per un preliminare di Coppa Italia contro il Bari. Biglietti ancora disponibili, come e dove acquistarli

Mancano poche ore al debutto ufficiale del Milan in questa nuova stagione. L’era Massimiliano Allegri inizia oggi: alle 21:15, a San Siro, arriva il Bari per il preliminare di Coppa Italia. Un primo importante appuntamento per la squadra rossonera, che non deve in alcun modo sottovalutare l’impegno. Non a caso, Allegri ha parlato di questa partita fin dalla conferenza stampa di presentazione dello scorso 7 luglio: sa benissimo quanto è importante partire col piede giusto e che un passo falso, di prestazione e soprattutto di risultato, potrebbe avere ripercussioni sull’ambiente e sulla testa dei suoi giocatori.

Nessun impegno va sottovalutato perché nel calcio le certezze non esistono, ma è chiaro che il Milan ha tutto da perdere ed è troppo più forte per poter sbagliare. Ricordiamo che Allegri non sarà in panchina: deve scontare due giornate di squalifica in Coppa Italia per l’espulsione nella finale Juve-Atalanta di due anni fa. La prima delle due sarà quella di questa sera. In panchina ci sarà il suo vice, Landucci. E c’è grande curiosità per quella che sarà la prima formazione ufficiale di questo nuovo ciclo.

Milan-Bari, biglietti ancora disponibili: come e dove acquistarli

San Siro ha risposto presente. Dopo una stagione terribile, totalmente da dimenticare, ha voglia di un nuovo percorso e lo ha dimostrato a partire da questo primo match. Nonostante il periodo di vacanze, il caldo e tutti gli altri fattori, per questa sera siamo ad un passo da un clamoroso sold-out per un preliminare di Coppa Italia. Si viaggia infatti verso i 70mila spettatori per la gara di questa sera.

Per chi è ancora interessato all’acquisto dei tagliandi, la biglietteria nord e sud dello stadio aprirà alle ore 16:00 e resterà a disposizione fino all’inizio della partita se dovessero esserci biglietti disponibili in vendita. Per chi sarà allo stadio, ma anche per chi guarderà da casa, ci sarà anche un bel momento prima dell’inizio della partita: dopo il riscaldamento, infatti, verrà dedicato un quarto d’ora di tempo ai nuovi acquisti, che saranno presentati allo stadio e ai loro nuovi tifosi. Il più atteso è ovviamente Luka Modric, pronto a raccogliere gli applausi di tutto lo stadio. Oltre a lui, poi: Ricci, Jashari, Terracciano, Estupinan, Athekame e De Winter. Saranno tutti a disposizione di Landucci per la gara, gli unici titolari dovrebbero essere Estupinan (in ballottaggio con Bartesaghi) e Ricci.