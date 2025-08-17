Milan-Bari in tv e streaming, c’è una bellissima notizia per i tifosi: i dettagli

I rossoneri sono pronti a fare il debutto in questa stagione contro il Bari in Coppa Italia: per i tifosi c’è una splendida notizia

Il grande giorno è finalmente arrivato. Dopo mesi di parole, di nuovi arrivi e altre trattative, il Milan è pronto a scendere in campo per il primo impegno ufficiale della nuova stagione. L’avversario sarà il Bari per il turno preliminare di Coppa Italia: i rossoneri sono costretti a giocare questa partita in seguito all’ottavo posto dello scorso campionato. Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina (deve scontare due giornate di squalifica a causa dell’espulsione in finale del torneo Juve-Atalanta di due anni fa), ha parlato dell’importanza di questa partita fin dal suo arrivo.

Nella conferenza stampa di presentazione dello scorso 7 luglio, l’allenatore ha sottolineato quanto sia necessario non fare passi falsi. Sa benissimo che un eventuale brutta prestazione o addirittura una sconfitta possano influenzare e non poco il rendimento della squadra nelle prossime settimane, soprattutto dal punto di vista psicologico. A San Siro ci sarà quasi il sold-out: ci sono grandi aspettative quindi, e non sono concessi errori.

Dove vedere Milan-Bari in diretta tv e streaming

I tifosi presenti allo stadio, ma anche quelli seduti comodamente a casa, potranno assistere anche ad un bel momento prima della gara: il Milan ha infatti deciso di organizzare un breve momento dedicato ai nuovi acquisti, che si presenteranno ai sostenitori rossoneri. Fra questi ci sarà ovviamente anche Luka Modric, l’uomo più atteso. Ma in che modo da casa si potrà assistere a questo evento e anche alla partita?

La breve presentazione dei nuovi acquisti sarà visibile anche su Milan TV o sull’app ufficiale del club rossonero. La partita, invece, sarà in diretta in tv su Canale 5 in chiaro. Se non avete a disposizione una tv ma solo dispositivi mobile, potrete assistere alla gara semplicemente scaricando l’app Mediaset Infinity (è importante fare l’accesso). Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una bella serata di sport, con la speranza che non diventi una gara complicata. L’avversario è nettamente inferiore e non c’è nemmeno bisogno di sottolinearlo, ma nel calcio non esistono certezze. Basti ricordare l’anno scorso quando il nuovo Napoli di Conte è riuscito a battere il Modena soltanto ai calci di rigore dopo aver sofferto per tutto il tempo regolamentare. Allegri conosce bene queste insidie e proverà ad evitarle ad ogni costo. Il Milan quest’anno deve fare una grande stagione, a partire proprio da oggi.