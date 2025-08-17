Vlahovic-Hojlund, Tare conferma tutto: l’annuncio prima di Milan-Bari

Il direttore sportivo rossonero ha risposto in merito all’arrivo di un attaccante alla corte di Allegri: ecco le sue parole.

Stasera a San Siro il Milan disputa la sua prima partita ufficiale della stagione 2025/2026 e sfida il Bari. Si tratta di un impegno valido per i 32esimi di Coppa Italia. Vietato fallire.

Stasera gli occhi di Igli Tare sono rivolti al campo, ma sicuramente durante il match a San Siro darà un occhio al suo smartphone per eventuali messaggi o chiamate riguardanti il calciomercato rossonero. Ci sono ancora un po’ di operazioni da fare tra entrate e uscite.

Calciomercato Milan, le dichiarazioni di Tare

Prima di Milan-Bari sono arrivate le parole di Tare a Sportmediaset e non poteva mancare il tema Rasmus Hojlund, prima scelta per l’attacco: “Hojlund è un’opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo“.

Il direttore sportivo rossonero non ha smentito neppure l’ipotesi Dusan Vlahovic, che la Juventus spera di cedere per liberarsi del suo pesante stipendio: “Anche questa è un’opzione, un attaccante deve arrivare“.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per l’ingaggio di una nuova punta. E non va escluso che il Milan possa comprare anche un altro difensore centrale, dato che Massimiliano Allegri sta usando quasi sempre la difesa a tre. In questi giorni si è fatto più volte il nome di Okoli del Leicester City, ma ce ne sono anche altri nella lista di Tare. Vedremo cosa succederà.

Ci sono anche alcune cessioni da cercare di finalizzare. Il ds del Milan si vorrebbe liberare in fretta di Ismael Bennacer, Yacine Adli e Divock Origi. Sono sul mercato anche Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Si spera che arrivino le offerte giuste nei prossimi giorni. Finora nessuna richiesta ha portato agli sviluppi desiderati. Le ultime due settimane di agosto potrebbero portare novità importanti su questi fronti.