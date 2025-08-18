Dal Milan all’Arabia Saudita, scippo ad Allegri: “Trattativa in corso”

Un calciatore della squadra rossonera è finito nel mirino di una squadra della Saudi Pro League: ricca offerta in arrivo?

Il calciomercato estivo del Milan non è affatto terminato. Tra entrate e uscite Igli Tare ha ancora un po’ di operazioni da effettuare entro il 1° settembre giorno di chiusura della sessione in Serie A e in altri campionati.

Per quanto concerne la campagna acquisti, sicuramente arriverà un nuovo attaccante. Non è escluso anche l’ingaggio di un altro difensore centrale, mentre un eventuale innesto a centrocampo dipenderà dalla cessione di uno dei centrocampisti oggi in organico. Non è un segreto che Yunus Musah non sia incedibile. Se arrivasse un’offerta di circa 27-28 milioni di euro, bonus compresi, ci sarebbe il via libera alla vendita.

Milan, un centrocampista piace nella Saudi Pro League

Sulle tracce di Musah c’è il Nottingham Forest, mentre il Napoli sembra essersi defilato dopo essersi visto respingere un’offerta da 22 milioni di euro più bonus. Il nazionale americano piace ad Antonio Conte, però la società azzurra non sembra voler andare oltre una valutazione complessiva di 24-25 milioni di euro.

In attesa di capire se effettivamente Musah lascerà Milanello, dall’Arabia Saudita arriva un’indiscrezione a sorpresa: l’Al Ahli ha messo Youssouf Fofana nella lista dei possibili rinforzi a centrocampo. A rivelarlo è Ariyadhiah, che specifica che anche Manuel Locatelli della Juventus e Denis Zakaria del Monaco sono presenti in tale lista. Trattative avviate con i tre club per cercare di portare uno di loro nella Saudi Pro League.

Per quanto riguarda Locatelli, è trapelato che l’Al Ahli avrebbe messo sul tavolo 25-30 milioni di euro, però la Juve non è intenzionata a vendere. Capitolo Zakaria: in Francia si è parlato di circa 45 milioni di euro (bonus inclusi), con il Monaco pronto a dare il via libera; il problema dell’operazione sarebbe rappresentato dalle richieste dell’agente. Sul fronte Fofana non ci sono aggiornamenti specifici, ma non è mai emersa la volontà del Milan di venderlo.

Il centrocampista francese ha giocato titolare nel match di Coppa Italia contro il Bari a San Siro. Una buona prestazione, lo abbiamo visto proiettato in fase offensiva più del solito. Forse Allegri vuole sfruttare di più la sua fisicità anche dalla trequarti in su, dove l’ex Monaco ha mostrato di saper fare dei buoni inserimenti.